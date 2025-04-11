Це важлива історія про митців Розстріляного відродження. Якщо ви не знаєте, що переглянути у кінотеатрах на цих вихідних, "Ти [Романтика]" стане відмінним вибором. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про проєкт та історію його створення.

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У кіно вийшов фільм "Ти [Романтика]": що відомо про створення стрічки

За словами Олександра Хоменка, який є лідером проєкту МУР, особливістю цього проєкту є те, що глядач зможе побачити все очима тих людей, які цю виставу створили. Однією із таких людей, які працювати над стрічкою є Інна Матюшина, яка стала хореографом-постановником вистави.

Інна розповіла, що вистава почала своє народження у парку Шевченка, коли Хоменко вперше показав їй сценарій. Це був теплий березень, тому вони сиділи на лавочці, розписуючи олівцем прямо у сценарії, як він бачить сцени з режисерського боку, а вона доповнювала їх.

Виставу я називаю живим організмом, бо вона завжди трансформується, знаходиться щось нове, що краще розкриває сенси та доносить наративи,

– каже Інна Матюшина.

"Ти [Романтика] в кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

За словами хореографа, у виставі закладалося дуже багато сенсів. Вона зазначила, що дуже багато тексту було перетворено в пластичний рух, особливо у першому варіанті хореографії самогубства Хвильового, яке ви зможете побачити у кіно.

Суспільна власність і ланцюг – прямий наратив того, як система сковувала митців, а пластика у вигляді маріонеток в акторів – зчитувалась як маніпуляція зі сторони держави,

– поділилась Інна.

У проєкті ви побачите чимало символізму. "Ти [Романтика] в кіно" – це прецедент, який може вплинути на розвиток театральної культури в Україні, тому, якщо ви досі вагаєтесь, чи йти в кіно на вихідних, вам точно варто звернути увагу цей фільм.

У рамках проєкту "Інтерв'ю24" ми поспілкувалися з лідером МУРу – Олександром Хоменком. Повну версію розмови читайте за посиланням.

Що відомо про фільм "Ти [Романтика] в кіно"

Ця стрічка – зафільмована театральна постановка мюзиклу, знята у кіноформаті спеціально під великі екрани. Завдяки використанню крупних планів, зміни ракурсів, фокусуванні на деталях, які підсилюють емоційний вплив театральної гри, глядачі зможуть зосередитись на тому, що їм намагаються донести творці.

Хвильовий, Сосюра, Остап Вишня, Лесь Курбас, Михайль Семенко та Павло Тичина – імена, які усі українці добре знають. Вони з'являться на великих екранах, аби ми пам'ятали те, ким ми є.