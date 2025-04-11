10 квітня в Парижі нарешті оголосили список номінантів. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Список номінантів Каннського кінофестивалю

Торік головну отримала скандальна "Анора" з російськими акторами, яка згодом стала лауреаткою Оскару-2025. Цього року на кіноподії без росіян також не обійшлося.

Серед фільмів, які претендують на головну нагороду в основній конкурсній програмі, нова стрічка режисера Сергія Лозниці, якого виключили зі складу Української кіноакадемії, "Два прокурори".

Окрім того, у програмі Каннські прем'єри покажуть фільм російського режисера Кірілла Серебренникова "Зникнення Йозефа Менгеле" про медика-нациста, який проводив досліди на в'язнях Освенцима і втік до Південної Америки.

Ось, як виглядає список номінантів:

Основна конкурсна програма 78-го Каннського кінофестивалю:

  • "Сентиментальна цінність", Йоахім Трієр
  • "Ромерія", Карла Сімон
  • "Звук падіння", Маша Шилінські
  • "Орли республіки", Тарік Салех
  • "Натхненник", Келлі Райхардт
  • "Досьє 137", Домінік Молль
  • "Таємний агент", Клебер Мендонса Фільо
  • "Фуорі", Маріо Мартоне
  • "Два прокурори", Сергій Лозниця
  • "Нувель Ваґе", Річард Лінклейтер
  • "Сірат", Олівер Лакс
  • "Маленький день", Хафсія Герці
  • "Історія звуку", Олівер Германус
  • "Ренуар", Чіе Хаякава
  • "Альфа", Джулія Дюкурно
  • "Молоді матері", Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн
  • "Еддінгтон", Арі Астер
  • "Фінікійська схема", Вес Андерсон

Фільми, що покажуть поза конкурсом:

  • "Міссія неможлива: Фінальна росплата", Крістофер Маккуоррі
  • "Прихід майбутнього", Сердрік Клапіш
  • "Найбагатша жінка у світі", Тьєррі Кліфа
  • "Приватне життя", Ребекка Злотовскі

Спеціальна відзнака:

  • "Боно: Історія капітуляції", Ендрю Домінік
  • "Скажіть їй, що я її люблю", Клод Мілльє
  • "Сини неонової ночі", Джуно Мак
  • "Вихід 8", Генкі Кавамура
  • "Візії", Ян Козлан

Прем'єри на Каннах:

  • "Всі її колишні", Майкл Анджело Ковініо
  • "Амрум", Фатіх Акін
  • "Коннемара", Алекс Лютц
  • "Зникнення Йозева Менгеле", Кирило Серебренніков
  • "Хвиля", Себастьян Леліо
  • "Орвелл", Рауль Пек

Номінація "Особливий погляд":

  • "Метеори", Юбер Шарюель
  • "Тінь мого батька", Акінола Дейвіс
  • "Їжачок", Гарріс Дікінсон
  • "Невідома з Великої Арки", Стефан Демустьє
  • "Елеонора Велика", Скарлетт Йоханссон
  • "Блідий вид на пагорби", Кей Ісікава
  • "Пілліон", Гаррі Лайтон
  • "Айша не може відлетіти", Морад Мостафа
  • "Одного разу в Газі", Тарзан і Араб Нассер
  • "Орел чи решка?", реж. Алессіо Ріго де Рігі та Маттео Цоппі
  • "Останній в дорозі", Франческо Соссай
  • "Homebound", Нірадж Гайван
  • "Таємничий погляд фламінго", Дієго Сеспедес