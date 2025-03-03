Напомним, что в ленте снялся россиянин, который молчит о войне, Юрий Борисов. Очевидно, фильм получил критику от сознательных граждан, которые поддерживают Украину, однако гламурный Голливуд закрыл на это глаза.

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Фильм "Анора" получил Оскар-2025: что известно о ленте

Американская комедийная драма 2024 года снята режиссером Шоном Бейкером по собственному сценарию, который и принес ему Оскар-2025.

Фильм рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж. Однако, несмотря на ее счастье, родители парня быстро узнают об этом браке и делают все возможное, чтобы заставить молодую пару аннулировать свою свадьбу.

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм подвергся значительной критике со стороны украинских медиа и не только прежде всего из-за наличия российских персонажей, а также участия актеров-россиян, которые не осудили российское вторжение в Украину 2022 года.

Рита Бурковская, актриса и военная, отметила, что в этой истории не все так однозначно.

По моему мнению, "Анора" – это абсолютно о русском мире. Это кино меня поразило, я его посмотрела и оно меня на самом деле вдохновило. То есть это такие ненависть и агрессия, которые тоже вдохновляют,

– сказала Бурковская.

Особое внимание стоит обратить на то, что актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов до участия в "Аноре" уже играли в российских фильмах, снятых в оккупированном Крыму.