Нагадаємо, що у стрічці знявся росіянин, який мовчить про війну, Юрій Борисов. Очевидно, фільм отримав критику від свідомих громадян, які підтримують Україну, однак гламурний Голлівуд закрив на це очі.

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Фільм "Анора" отримав Оскар-2025: що відомо про стрічку

Американська комедійна драма 2024 року знята режисером Шоном Бейкером за власним сценарієм, який і приніс йому Оскар-2025.

Фільм розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак, попри її щастя, батьки хлопця швидко дізнаються про цей шлюб і роблять усе можливе, щоб примусити молоду пару анулювати своє весілля.

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм зазнав значної критики з боку українських медіа і не тільки насамперед через наявність російських персонажів, а також участь акторів-росіян, які не засудили російське вторгнення в Україну 2022 року.

Рита Бурковська, акторка і військова, зазначила, що в цій історії не все так однозначно.

На мою думку, "Анора" – це абсолютно про російський мир. Це кіно мене вразило, я його подивилася і воно мене насправді надихнуло. Тобто це такі ненависть і агресія, які теж надихають,

– сказала Бурковська.

Особливу увагу варто звернути на те, що актори Марк Ейдельштейн і Юрій Борисов до участі в "Анори" вже грали в російських фільмах, знятих в окупованому Криму.