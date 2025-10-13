Предыдущие части имели названия "Моя вина" и "Твоя вина". В материале Кино 24 узнаете дату выхода ленты "Наша вина".

Когда премьера фильма "Наша вина"?

Премьера долгожданной испанской мелодрамы "Наша вина" состоится 16 октября 2025 года. Ленту можно будет посмотреть онлайн на платформе Prime Video. Известно, что это будет завершающая часть трилогии. Лента покажет финальную эволюцию отношений Ноа и Ника.

Кстати, ранее мы писали о том, что 9 апреля 2025 года в сети появился трейлер третьей части.

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем будет сюжет фильма "Наша вина"