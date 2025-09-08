Дружина важкохворого Брюса Вілліса шокувала, що актор тепер живе окремо від сім'ї: що сталося
- Брюс Вілліс живе окремо від сім'ї в спеціально облаштованому домі поруч із будинком рідних для його комфорту та безпеки.
- У 2023 році у Брюса Вілліса діагностували фронто-темпоральну деменцію, і він завершив акторську кар'єру через погіршення стану мозку.
- Сім'я, включаючи нинішню дружину Емму Гемінг і екскохану Демі Мур, постійно підтримує актора, залишаючись поруч з ним у цей складний період.
Сім'я важкохворого Брюса Вілліса поселила актора в спеціально облаштований дім. І хоча вони тепер живуть окремо, нова оселя Вілліса розташована поруч із будинком його рідних.
Про це повідомила Емма Гемінг, зазначивши, що це зроблено заради комфорту її чоловіка. Читайте подробиці на Кіно 24 з посиланням на видання Elle.
Де тепер живе важкохворий Брюс Вілліс?
Дружина Брюса Вілліса зізналася, що відтепер її чоловік житиме окремо від сім'ї. Його поселили в спеціально облаштованому будинку, який створили для його комфорту та безпеки. Особливістю також є те, що ця оселя розташована прямо поруч із родинним будинком актора.
Тому дружина та доньки можуть постійно навідуватися до батька та проводити з ним якісний час. Емма каже, що це рішення вони прийняли заради Брюса: йому потрібен простір та турбота, але водночас це все створено для того, аби сім'я мала можливість бути поруч і створювати спільні спогади.
Що відомо про хворобу Брюса Вілліса?
- У 2022 році легендарний актор Брюс Вілліс змушений був завершити свою акторську кар'єру. Річ у тім, що тоді в актора діагностували афазію.
- Уже у лютому 2023 року його діагноз оновили та зазначили, що Брюс Вілліс хворіє на фронто-темпоральну деменцію. Це хвороба, яка вражає лобові та скроневі частки мозку.
- Нещодавно дружина важкохворого Брюса Вілліса зізналася, як актор почувається зараз. За її словами, фізично Брюс Вілліс перебуває в дуже хорошому стані, однак його мозок відмовляє з кожним днем.
- Нинішня дружина Емма Гемінг та екскохана Брюса Вілліса Демі Мур постійно поруч з актором. Також Брюса Вілліса постійно підтримують його доньки, тож сім'я та усі близькі люди перебувають разом у непрості часи легендарного "Міцного горішка".