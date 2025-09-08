Сім'я важкохворого Брюса Вілліса поселила актора в спеціально облаштований дім. І хоча вони тепер живуть окремо, нова оселя Вілліса розташована поруч із будинком його рідних.

Про це повідомила Емма Гемінг, зазначивши, що це зроблено заради комфорту її чоловіка. Читайте подробиці на Кіно 24 з посиланням на видання Elle.

Де тепер живе важкохворий Брюс Вілліс?

Дружина Брюса Вілліса зізналася, що відтепер її чоловік житиме окремо від сім'ї. Його поселили в спеціально облаштованому будинку, який створили для його комфорту та безпеки. Особливістю також є те, що ця оселя розташована прямо поруч із родинним будинком актора.

Тому дружина та доньки можуть постійно навідуватися до батька та проводити з ним якісний час. Емма каже, що це рішення вони прийняли заради Брюса: йому потрібен простір та турбота, але водночас це все створено для того, аби сім'я мала можливість бути поруч і створювати спільні спогади.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса?