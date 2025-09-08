Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса поселила актера в специально обустроенный дом. И хотя они теперь живут отдельно, новое жилище Уиллиса расположено рядом с домом его родных.

Об этом сообщила Эмма Хеминг, отметив, что это сделано ради комфорта ее мужа. Читайте подробности на Кино 24 со ссылкой на издание Elle.

Где теперь живет тяжелобольной Брюс Уиллис?

Жена Брюса Уиллиса призналась, что отныне ее муж будет жить отдельно от семьи. Его поселили в специально обустроенном доме, который создали для его комфорта и безопасности. Особенностью также является то, что этот дом расположен прямо рядом с семейным домом актера.

Поэтому жена и дочери могут постоянно наведываться к отцу и проводить с ним качественное время. Эмма говорит, что это решение они приняли ради Брюса: ему нужно пространство и забота, но в то же время это все создано для того, чтобы семья имела возможность быть рядом и создавать общие воспоминания.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса?