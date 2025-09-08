Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса шокировала, что актер теперь живет отдельно от семьи: что произошло
- Брюс Уиллис живет отдельно от семьи в специально оборудованном доме рядом с домом родных для его комфорта и безопасности.
- В 2023 году у Брюса Уиллиса диагностировали фронто-темпоральную деменцию, и он завершил актерскую карьеру из-за ухудшения состояния мозга.
- Семья, включая нынешнюю жену Эмму Хеминг и экс-возлюбленную Деми Мур, постоянно поддерживает актера, оставаясь рядом с ним в этот сложный период.
Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса поселила актера в специально обустроенный дом. И хотя они теперь живут отдельно, новое жилище Уиллиса расположено рядом с домом его родных.
Об этом сообщила Эмма Хеминг, отметив, что это сделано ради комфорта ее мужа. Читайте подробности на Кино 24 со ссылкой на издание Elle.
Где теперь живет тяжелобольной Брюс Уиллис?
Жена Брюса Уиллиса призналась, что отныне ее муж будет жить отдельно от семьи. Его поселили в специально обустроенном доме, который создали для его комфорта и безопасности. Особенностью также является то, что этот дом расположен прямо рядом с семейным домом актера.
Поэтому жена и дочери могут постоянно наведываться к отцу и проводить с ним качественное время. Эмма говорит, что это решение они приняли ради Брюса: ему нужно пространство и забота, но в то же время это все создано для того, чтобы семья имела возможность быть рядом и создавать общие воспоминания.
Что известно о болезни Брюса Уиллиса?
- В 2022 году легендарный актер Брюс Уиллис вынужден был завершить свою актерскую карьеру. Дело в том, что тогда у актера диагностировали афазию.
- Уже в феврале 2023 года его диагноз обновили и отметили, что Брюс Уиллис болеет фронто-темпоральной деменцией. Это болезнь, которая поражает лобные и височные доли мозга.
- Недавно жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, как актер чувствует себя сейчас. По ее словам, физически Брюс Уиллис находится в очень хорошем состоянии, однако его мозг отказывает с каждым днем.
- Нынешняя жена Эмма Хеминг и экс-возлюбленная Брюса Уиллиса Деми Мур постоянно рядом с актером. Также Брюса Уиллиса постоянно поддерживают его дочери, поэтому семья и все близкие люди находятся вместе в непростые времена легендарного "Крепкого орешка".