Укр Рус
Кіно Кіноновини Найкращий український фільм 2025 року тепер доступний онлайн: де дивитись стрічку
17 вересня, 10:25
3

Найкращий український фільм 2025 року тепер доступний онлайн: де дивитись стрічку

Ольга Паньків
Основні тези
  • Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка доступний онлайн.
  • Стрічка вже зібрала понад 130 000 глядачів у 15 країнах.

13 вересня у Києві пройшла церемонія вручення 9-ї національної кінопремії "Золота Дзиґа" від Української кіноакадемії. Головну нагороду в номінації "Найкращий фільм" отримав художній фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де дивитись стрічку та що відомо про сюжет, нагороди та досягнення. 

Дивіться також 6 блискучих кримінальних фільмів, від яких мороз по шкірі

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" доступний онлайн: де дивитись?

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті ексклюзивно на платформі SWEET.TV

Він розповідає драматичну історію письменників доби Розстріляного відродження – Хвильового, Тичини, Сосюри, Багряного й інших митців, над творчістю яких радянський режим прагнув встановити контроль.

 "Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2024 році стрічка вийшла в національний і міжнародний кінопрокат, який триває більше як рік. Ще жоден проєкт не був в українському кінопрокаті так довго. За цей час фільм охопив 15 країн і зібрав понад 130 000 глядачів.

Режисер фільму Тарас Томенко під час церемонії нагородження "Золотої Дзиґи" зазначив, що, задумуючи фільм, вони прагнули розповісти людям про Розстріляне відродження і бодай трохи вплинути на свідомість українців. Він підкреслив, що отримана нагорода підтверджує: їм вдалося достукатися до глядача.

Ця історія дуже перегукується з тим, що українці проживають сьогодні. Тому стрічка така близька кожному з нас, 
– поділився режисер.

Також стрічка перемогла в 5 інших номінаціях:

  • Найкраща режисерська робота – Тарас Томенко
  • Найкращий сценарій – Тарас Томенко, Любов Якимчук
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Ніна Набока
  • Найкраща робота художника-постановника – Шевкет Сейдаметов
  • Найкраща музика – Алла Загайкевич

До речі, дивіться також, що відомо про легендарного Роберта Редфорда, який відійшов у вічність – за посиланням.

Що відомо про фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман"?

  • У 1930-х роках в Харкові радянська влада заселила видатних українських письменників і митців під одним дахом у будинок "Слово", аби встановити контроль над ними та примусити працювати на радянську систему.
  • Стрічка показує, як тоталітарний режим нищив українську ідентичність, чому ці методи досі повторює Росія та наскільки важливо сьогодні захищати власну культуру й свободу.
  • Головні ролі у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зіграли Дмитро Олійник, В'ячеслав Довженко, Ніна Набока та Марина Кошкіна.
  • Раніше стрічка отримала міжнародне визнання як "Найкращий художній фільм" на кінофестивалі I Will Tell (2022, США) та "Найкращий ігровий фільм" на Košice International Film Festival (2022, Словаччина).
  • 11 вересня 2025 відбулась онлайн-прем'єра фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" – його можна переглянути на платформі SWEET.TV.