13 вересня у Києві пройшла церемонія вручення 9-ї національної кінопремії "Золота Дзиґа" від Української кіноакадемії. Головну нагороду в номінації "Найкращий фільм" отримав художній фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де дивитись стрічку та що відомо про сюжет, нагороди та досягнення.

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" доступний онлайн: де дивитись?

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті ексклюзивно на платформі SWEET.TV.

Він розповідає драматичну історію письменників доби Розстріляного відродження – Хвильового, Тичини, Сосюри, Багряного й інших митців, над творчістю яких радянський режим прагнув встановити контроль.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2024 році стрічка вийшла в національний і міжнародний кінопрокат, який триває більше як рік. Ще жоден проєкт не був в українському кінопрокаті так довго. За цей час фільм охопив 15 країн і зібрав понад 130 000 глядачів.

Режисер фільму Тарас Томенко під час церемонії нагородження "Золотої Дзиґи" зазначив, що, задумуючи фільм, вони прагнули розповісти людям про Розстріляне відродження і бодай трохи вплинути на свідомість українців. Він підкреслив, що отримана нагорода підтверджує: їм вдалося достукатися до глядача.

Ця історія дуже перегукується з тим, що українці проживають сьогодні. Тому стрічка така близька кожному з нас,

– поділився режисер.

Також стрічка перемогла в 5 інших номінаціях:

Найкраща режисерська робота – Тарас Томенко

– Тарас Томенко Найкращий сценарій – Тарас Томенко, Любов Якимчук

– Тарас Томенко, Любов Якимчук Найкраща жіноча роль другого плану – Ніна Набока

– Ніна Набока Найкраща робота художника-постановника – Шевкет Сейдаметов

– Шевкет Сейдаметов Найкраща музика – Алла Загайкевич

Що відомо про фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман"?