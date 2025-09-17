Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де дивитись стрічку та що відомо про сюжет, нагороди та досягнення.
Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" доступний онлайн: де дивитись?
Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вже доступний в онлайн-прокаті ексклюзивно на платформі SWEET.TV.
Він розповідає драматичну історію письменників доби Розстріляного відродження – Хвильового, Тичини, Сосюри, Багряного й інших митців, над творчістю яких радянський режим прагнув встановити контроль.
"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму
У 2024 році стрічка вийшла в національний і міжнародний кінопрокат, який триває більше як рік. Ще жоден проєкт не був в українському кінопрокаті так довго. За цей час фільм охопив 15 країн і зібрав понад 130 000 глядачів.
Режисер фільму Тарас Томенко під час церемонії нагородження "Золотої Дзиґи" зазначив, що, задумуючи фільм, вони прагнули розповісти людям про Розстріляне відродження і бодай трохи вплинути на свідомість українців. Він підкреслив, що отримана нагорода підтверджує: їм вдалося достукатися до глядача.
Ця історія дуже перегукується з тим, що українці проживають сьогодні. Тому стрічка така близька кожному з нас,
– поділився режисер.
Також стрічка перемогла в 5 інших номінаціях:
- Найкраща режисерська робота – Тарас Томенко
- Найкращий сценарій – Тарас Томенко, Любов Якимчук
- Найкраща жіноча роль другого плану – Ніна Набока
- Найкраща робота художника-постановника – Шевкет Сейдаметов
- Найкраща музика – Алла Загайкевич
Що відомо про фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман"?
- У 1930-х роках в Харкові радянська влада заселила видатних українських письменників і митців під одним дахом у будинок "Слово", аби встановити контроль над ними та примусити працювати на радянську систему.
- Стрічка показує, як тоталітарний режим нищив українську ідентичність, чому ці методи досі повторює Росія та наскільки важливо сьогодні захищати власну культуру й свободу.
- Головні ролі у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зіграли Дмитро Олійник, В'ячеслав Довженко, Ніна Набока та Марина Кошкіна.
- Раніше стрічка отримала міжнародне визнання як "Найкращий художній фільм" на кінофестивалі I Will Tell (2022, США) та "Найкращий ігровий фільм" на Košice International Film Festival (2022, Словаччина).
- 11 вересня 2025 відбулась онлайн-прем'єра фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" – його можна переглянути на платформі SWEET.TV.