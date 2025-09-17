Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" уже доступен в онлайн-прокате. В материале Кино 24 рассказываем, где смотреть ленту и что известно о сюжете, награды и достижения.

Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" доступен онлайн: где смотреть?

Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" уже доступен в онлайн-прокате эксклюзивно на платформе SWEET.TV.

Он рассказывает драматическую историю писателей эпохи Расстрелянного возрождения – Хвылевого, Тычины, Сосюры, Багряного и других художников, над творчеством которых советский режим стремился установить контроль.

В 2024 году лента вышла в национальный и международный кинопрокат, который длится больше года. Еще ни один проект не был в украинском кинопрокате так долго. За это время фильм охватил 15 стран и собрал более 130 000 зрителей.

Режиссер фильма Тарас Томенко во время церемонии награждения "Золотой Дзиги" отметил, что, задумывая фильм, они стремились рассказать людям о Расстрелянном возрождении и хоть немного повлиять на сознание украинцев. Он подчеркнул, что полученная награда подтверждает: им удалось достучаться до зрителя.

Эта история очень перекликается с тем, что украинцы проживают сегодня. Поэтому лента так близка каждому из нас,

– поделился режиссер.

Также лента победила в 5 других номинациях:

Лучшая режиссерская работа – Тарас Томенко

– Тарас Томенко Лучший сценарий – Тарас Томенко, Любовь Якимчук

– Тарас Томенко, Любовь Якимчук Лучшая женская роль второго плана – Нина Набока

– Нина Набока Лучшая работа художника-постановщика – Шевкет Сейдаметов

– Шевкет Сейдаметов Лучшая музыка – Алла Загайкевич

Что известно о фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман"?