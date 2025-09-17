Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" уже доступен в онлайн-прокате. В материале Кино 24 рассказываем, где смотреть ленту и что известно о сюжете, награды и достижения.
Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" уже доступен в онлайн-прокате эксклюзивно на платформе SWEET.TV.
Он рассказывает драматическую историю писателей эпохи Расстрелянного возрождения – Хвылевого, Тычины, Сосюры, Багряного и других художников, над творчеством которых советский режим стремился установить контроль.
"Дом "Слово". Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма
В 2024 году лента вышла в национальный и международный кинопрокат, который длится больше года. Еще ни один проект не был в украинском кинопрокате так долго. За это время фильм охватил 15 стран и собрал более 130 000 зрителей.
Режиссер фильма Тарас Томенко во время церемонии награждения "Золотой Дзиги" отметил, что, задумывая фильм, они стремились рассказать людям о Расстрелянном возрождении и хоть немного повлиять на сознание украинцев. Он подчеркнул, что полученная награда подтверждает: им удалось достучаться до зрителя.
Эта история очень перекликается с тем, что украинцы проживают сегодня. Поэтому лента так близка каждому из нас,
– поделился режиссер.
Также лента победила в 5 других номинациях:
- Лучшая режиссерская работа – Тарас Томенко
- Лучший сценарий – Тарас Томенко, Любовь Якимчук
- Лучшая женская роль второго плана – Нина Набока
- Лучшая работа художника-постановщика – Шевкет Сейдаметов
- Лучшая музыка – Алла Загайкевич
Что известно о фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман"?
- В 1930-х годах в Харькове советская власть заселила выдающихся украинских писателей и художников под одной крышей в дом "Слово", чтобы установить контроль над ними и заставить работать на советскую систему.
- Лента показывает, как тоталитарный режим уничтожал украинскую идентичность, почему эти методы до сих пор повторяет Россия и насколько важно сегодня защищать собственную культуру и свободу.
- Главные роли в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман" сыграли Дмитрий Олейник, Вячеслав Довженко, Нина Набока и Марина Кошкина.
- Ранее лента получила международное признание как "Лучший художественный фильм" на кинофестивале I Will Tell (2022, США) и "Лучший игровой фильм" на Košice International Film Festival (2022, Словакия).
- 11 сентября 2025 состоялась онлайн-премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" – его можно посмотреть на платформе SWEET.TV.