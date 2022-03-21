"Будинок зі скалок": фільм про дітей на сході України потрапить до шорт-листа Оскара-2023

Дансько-українсько-шведський фільм "Будинок зі скалок" режисера Сімона Вільмонта виграв одразу дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival.

Другий режисер та продюсер Азад Сафаров у своєму фейсбуці написав, що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) виграв у категорії найкращий документальний фільм та отримав нагороду FIPRESCI Award.

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"Будинок зі скалок" потрапить до шорт-листа Оскара-2023

Таким чином, стрічка одразу потрапляє в шорт-лист Оскара на наступний рік!

Фільм на фестивалях ще більше привертає увагу світу до нинішнього стану українських дітей через звірства росії,

– сказав Азад Сафаров.

"Премія "Золотий Олександр" присуджується незабутньому фільму, який проливає світло на той тягар, який несуть діти, за жах та помилки, скоєні світом дорослих, які мають піклуватися про них. Премія "Золотий Олександр" дістається "Будинку зі скалок", – зазначили на сайті кінофестивалю.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер

Повний текст повідомлення Азада Сафарова:

"Нам потрібні гарні новини!

І ось вони

Україна йде на Оскар!

Дансько-українсько-шведський фільм виграв одразу дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival

Наш фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) виграв у категорії найкращий документальний фільм та отримав нагороду FIPRESCI Award

Здавалось би просто ще один фестиваль і ще одна нагорода

Ніт! Переможець цього фестивалю одразу потрапляє в шорт-лист Оскара на наступний рік!!

А, отже, як мінімум, один український фільм вже боротиметься за Оскар.

Режисер фільму талановитий Simon Lereng Wilmont

Продюсерка мегакрута Monica Hellström

Редактор фільму Michael Aaglund

Цього фільму не було б без креативної та геніальної Lena Rozvadovska, яка працювала з нами над фільмом від початку до кінця.

Я був в цьому фільм як другий режисер та лінійний продюсер

Копродюсери в Україні неповторні й чудові Darya Bassel та Vika Khomenko

Над звуком працювали Heikki Kossi та Peter Albrechtsen

Фільм був фінансований Держкіно України

Фільм на фестивалях ще більше привертає увагу світу до нинішнього стану українських дітей через звірства росії".