"Дом из осколков": фильм о детях на востоке Украины попадет в шорт-лист Оскара-2023

Датско-украинско-шведский фильм "Дом из осколков" режиссера Симона Вильмонта выиграл сразу две награды на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival.

Второй режиссер и продюсер Азад Сафаров в своем фейсбуке написал, что фильм "Дом из осколков" (A House Made of Splinters) выиграл в категории лучший документальный фильм и получил награду FIPRESCI Award.

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"Дом из заноз" попадет в шорт-лист Оскара-2023

Таким образом, картина сразу попадает в шорт-лист Оскара на следующий год!

Фильм на фестивалях еще больше привлекает внимание мира к нынешнему состоянию украинских детей из-за зверства россии,

– сказал Азад Сафаров.

"Премия "Золотой Александр" присуждается незабываемому фильму, который проливает свет на то бремя, которое несут дети, за ужас и ошибки, совершенные миром взрослых, которые должны заботиться о них. Премия "Золотой Александр" достается "Дому из осколков", – отметили на сайте кинофестиваля.

"Дом из осколков": смотрите трейлер

Полный текст сообщения Азада Сафарова:

"Нам нужны хорошие новости!

И вот они

Украина идет на Оскар!

Данско-украинско-шведский фильм выиграл сразу две награды на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival

Наш фильм "Дом со скал" (A House Made of Splinters) выиграл в категории лучший документальный фильм и получил награду FIPRESCI Award

Казалось бы просто еще один фестиваль и еще одна награда

Нет! Победитель этого фестиваля сразу попадает в шорт-лист Оскара на следующий год!!

А значит, как минимум один украинский фильм уже будет бороться за Оскар.

Режиссер фильма талантливый Simon Lereng Wilmont

Продюсер мегакрута Monica Hellström

Редактор фильма Michael Aaglund

Этого фильма не было бы без креативной и гениальной Lena Rozvadovska, работавшей с нами над фильмом от начала до конца.

Я был в этом фильме как второй режиссер и линейный продюсер

Ко-продюсеры в Украине неповторимы и замечательны Darya Bassel и Vika Khomenko

Над звуком работали Heikki Kossi и Peter Albrechtsen

Фильм был финансирован ГосКино Украины

Фильм на фестивалях еще больше привлекает внимание мира к нынешнему состоянию украинских детей из-за зверства россии".