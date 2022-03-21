Сегодня Ада Роговцева проживает в Киеве и помогает украинским военным. Более того, вся ее семья борется с врагом. В новом интервью актриса высказалась о том, почему россияне не хотят слышать правду о войне в Украине.

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Ада Роговцева рассказала о своих российских коллегах и назвала Путина дьяволом

По словам Роговцевой, ей н и разу не перезвонили коллеги из России. "Что бы ты ни говорил, люди в России, мне так кажется, так зазомбированы, что они почему-то решили, что мы их враги и что мы какие-то звери. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, добрых людях, как украинцы. Как так можно: что-то придумать, а потом людей уничтожать за свои выдумки? Это не имеет действительности, ничего общего с реальностью! Это исторически как-то так произошло", – дополнила она.

Если бы не было Путина, возможно, оно было бы иначе. Но эта вражда есть, они немного свысока смотрят на наш народ, историю, традиции. Весь мир видит эту несправедливость, кроме россиян. Они почему-то думают, что мы им что-то хотим сделать подло,

– сказала Роговцева.

Роговцева отметила, что Россия теперь государство-преступник: "Путина признали преступником: преступник руководит Россией, которая когда-то была великой . И еще угрожает миру ядерным оружием! Это не человек, люди так не могут ни думать, ни чувствовать, ни действовать. Это дьявол ".