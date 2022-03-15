Ада Роговцева рассказала, что ее детство началось с войны. Как сообщает 24 канал, она хорошо помнит, как падали бомбы и летали вражеские самолеты. И сегодня она снова переживает этот ужас, потому что снова появилась страшная ненависть к россиянам, которые уничтожают наши земли и убивают мирных людей.

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Ада Роговцева призвала россиян опомниться

В эфире телеканала Espreso.TV она призвала россиян опомниться, потому что, по ее словам, расплата для них будет страшна и это почувствуют десятки поколений.

Опомнитесь, потому что расплата будет страшной. И не в одном поколении будет эта расплата. С теми, кто посягнул на эту землю, кто поднял руку на невинных людей,

– объяснила актриса.

Украинцев Роговцева назвала честными, чистыми и добрыми людьми. "Но когда уже у нас появляется гнев и ненависть, то они страшны. И я сейчас дрожу от этого гнева на тех, кто не хочет, не может, или безразличен к происходящему, к этому ужасу и ужасу", – дополнила она.

Актриса не может смириться с потерями близких людей

По ее словам, она со многими простилась за 20 дней войны: с теми, кого хорошо знала и любила. "Это и военные, и просто мои коллеги. Я смириться с этим не могу", – сказала она.

Семья Роговцевой воюет и волонтерит

"Моя семья никогда не была в стороне. Сейчас внук и зять в добробатах, а моя дочь, Екатерина Степанкова, Виолетта Киртока и Вика Петрова, открыли координационный волонтерский центр. Он делает то, что должен делать каждый человек. Они координируют действия, помогают достать лекарства и одежду, снаряжение и все, что нужно тем, кто приходит к ним с помощью", – сообщила актриса.

Ада Роговцева также напомнила, как помогает военным. Она стирает одежду, кормит их и делает все, что только может.