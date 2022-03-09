Актриса, пережившая Вторую мировую войну, с 2014 года поддерживает наших бойцов, сообщает 24 канал. Сегодня ее волонтерский дух только усилился.

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Ада Роговцева поддерживает украинскую армию: кормит бойцов и стирает им одежду

Она радостно принимает украинских защитников у себя дома, в "бытовом штабе", где они могут помыться, сытно поесть и одеть чистую одежду.

Сейчас приходят ребята, которые находятся в добровольческих отрядах. Они меня знают не только как актрису. Они мне родные и очень хорошо знакомы,

– поделилась актриса.

"Я была почти везде, я была на передовой, я знаю, как они жили и как они мучились, как страдали, как воевали. А теперь я знаю, как они защищают нас. Какие это сверхчеловеческие силы, какое сверхчеловеческое мужество у этих прекрасных людей, наших украинских воинов", – дополнила она.



Ада Роговцева с украинскими защитниками и семьей / Фото из фейсбука актрисы

Многие пожилые люди, по мнению актрисы, пытаются уехать из страны и не волонтерить. Но из-за своей судьбы и характера актриса так поступить не может.

Я волонтеру в доме, у меня здесь как "бытовой штаб": ребята приходят мыться, я им стираю белье, сушу и отдаю уже чистое. Когда они приносят в пакетике мокрые носки, я с радостью отдаю им чистые. Я их кормлю,

– отметила Роговцева.

Поначалу актриса готовила бойцам сама, но сейчас ей приносят все готовое: суп, кашу, картофель. "Вареники сегодня из Луцка передали, они радостно их поели, – говорит актриса. – Делимся, чем можем. Я слежу за тем, чтобы они, как зашли в дом, чтобы им было и чисто, и сытно".

Украину защищает вся семья актрисы

Ада Роговцева отметила, что она гордится украинским народом, а в защиту родины встала и вся ее семья.

Мой внук и зять в добровольческих отрядах, они воюют, защищают. Моя дочь и невестка, они волонтерят. Они организовали очень серьезный волонтерский пункт,

– поделилась кинодеятельница.

Ада Роговцева – оптимистка, но научилась ненавидеть

Актриса сказала, что ей не страшно, потому что она волонтерит и родилась оптимисткой. Но "в последние годы зародились какие-то другие качества".

Я начала уметь ненавидеть. И я действительно ненавижу убийц. Я ненавижу людей, которые поднимают руку на детскую больницу, поднимают автомат на ребенка, беспомощную женщину и моего героя,

– уверенно сказала Роговцева.

"Я 18 числа этого месяца должна была играть в Харькове. Там уже негде играть сейчас, какое-то время. И погиб мальчик, с которым я должна была играть в спектакле. Он светлый, чистый, молодой человек. Его нет. Это как сына хоронить. Скажи!" Я прятала сына, я знаю, какая это боль. Сердце разрывается», – вспомнила она.