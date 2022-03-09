Акторка, яка пережила Другу світову війну, з 2014 року підтримує наших бійців, повідомляє 24 канал. Сьогодні її волонтерський дух лише посилився.

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Ада Роговцева підтримує українську армію: годує бійців і пере їм одяг

Вона радо приймає українських захисників у себе вдома, у "побутовому штабі", де вони мають змогу помитися, ситно поїсти та одягнути чистий випраний одяг.

Зараз приходять хлопці, які в добровольчих загонах. Вони мене знають не тільки як актрису. Вони мені рідні й дуже добре знайомі,

– поділилася акторка.

"Я була майже скрізь, я була на передовій, я знаю, як вони жили і як вони мучилися, як страждали, як воювали. А тепер я знаю, як вони боронять нас. Які це надлюдські сили, яка надлюдська мужність у цих прекрасних людей, наших українських воїнів", – доповнила вона.



Ада Роговцева з українськими захисниками та родиною / Фото з фейсбуку акторки

Багато людей похилого віку, на думку акторки, намагаються виїхати з країни та не волонтерити. Але через свою долю та характер актриса так вчинити не може.

Я волонтерю в хаті, в мене тут як "побутовий штаб": хлопці приходять митися, я їм перу білизну, сушу і віддаю вже чисту. А коли вони приносять у пакетику мокрі шкарпетки, я з радістю віддаю їм чисті. Я їх годую,

– зазначила Роговцева.

Спочатку актриса готувала бійцям сама, але зараз їй приносять все готове: суп, кашу, картоплю. "Вареники сьогодні з Луцьку передали, вони радо їх поїли, – говорить акторка. – Ділимось, чим можемо. Я слідкую за тим, щоб вони, як зайшли до хати, щоб їм було і чисто, і ситно".

Україну захищає вся родина актриси

Ада Роговцева зазначила, що вона пишається українським народом, а на захист батьківщини стала й вся її сім’я.

Мій внук і зять у добровольчих загонах, вони воюють, боронять. Моя дочка і невістка, вони волонтерять. Вони зорганізували дуже серйозний волонтерський пункт,

– поділилася кінодіячка.

Ада Роговцева – оптимістка, але навчилась ненавидіти

Актриса сказала, що їй не страшно, тому що вона волонтерить і народилася оптимісткою. Але "останніми роками зародилися якісь інші якості".

Я почала вміти ненавидіти. І я дійсно ненавиджу вбивць. Я ненавиджу людей, які підіймають руку на дитячу лікарню, які підіймають автомат на дитину, на безпорадну жінку і на мого героя,

– впевнено сказала Роговцева.

"Я 18 числа цього місяця мала грати у Харкові. Там вже нема, де грати зараз, якийсь час. І загинув хлопчик, з яким я мала грати у виставі. Він світла, чиста, молода людина. Його немає. Це як сина ховати. Я ховала сина, я знаю, який це біль. Серце розривається", – згадала вона.

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