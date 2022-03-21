Сьогодні Ада Роговцева проживає у Києві та допомагає українським військовим. Ба більше, вся її сім’я бореться з ворогом. У новому інтерв'ю актриса висловилася про те, чому росіяни не хочуть чути правду про війну в Україні.

Читайте ще Це паразит, шовініст та малорос на тілі української культури, – Наріман Алієв про Лозницю

Ада Роговцева розповіла про своїх російських колег та назвала Путіна дияволом

За словами Роговцевої, жодного разу їй не перетелефонували колеги із Росії. "Що б ти не казав, люди у Росії, мені так здається, такі зазомбовані, що вони чомусь вирішили, що ми їх вороги й що ми якісь звірі. Я не можу зрозуміти, що вони думають про таких простих, чесних, добрих людей, як українці. Як так можна: щось вигадати, а потім людей знищувати за свої вигадки? Це не має дійсності, нічого спільного з реальністю! Це історично якось так сталося", – доповнила вона.

Якби не було Путіна, можливо, воно було б якось інакше. Але ця ворожнеча є, вони трохи зверхньо дивляться на наш народ, історію, традиції. Весь світ бачить цю несправедливість, окрім росіян. Вони чомусь гадають, що ми їм щось хочемо зробити підле,

– сказала каже Роговцева.

Роговцева зазначила, що Росія тепер держава-злочинець: "Путіна визнали злочинцем: злочинець керує Росією, яка колись була великою. І ще загрожує світові ядерною зброєю! Це не людина, люди так не можуть ні думати, ні відчувати, ні діяти. Це диявол".

Нагадаємо, раніше акторка зверталася до росіян. Вона закликала їх схаменутися, бо, за її словами, розплата буде страшною і не для одного покоління.