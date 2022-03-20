Під час інтерв’ю для французького видання Libération з приводу бойкоту російської культури під час війни Росії проти України, Наріман Алієв висловився про ситуацію, що склалася навколо режисера Сергія Лозниці.

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Наріман Алієв про Сергія Лозницю

Лозниця – це звичайнісінький паразит на тілі української культури та шовініст, який не має права говорити від імені України,

– пояснив Наріман Алієв.

За його словами Лозниця вважає, що Україна з’явилась тільки після розпаду Радянського Союзу, але при тому саме українці – за його логікою, громадяни країни, якої не існує, – винні у трагедії в Бабиному Яру. "Те, що української мови, на його думку, не існує, він мені казав особисто. Лозницю дуже обурив закон про мову", – згадав режисер.

Алієв розповів, що є багато випадків, де Лозниця поводився як звичайний малорос, отруєний російською пропагандою.

Я не хочу, щоб людина, яка сама себе ніколи не вважала представником української культури, не вважала себе українцем, не живе в Україні, а головне не визнає суб’єктності України, висловлювалась від імені української культури,

– доповнив він.

Також режисер у своєму допису згадав: "Коли Українська Кіноакадемія виключила Лозницю зі своїх лав за участь його стрічок на фестивалі російського кіно у Франції під назвою "Поміж Львовом та Уралом" та просить не позиціювати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери, він назвав "нацистами" представників української кіноакадемії".

Немає нічого приємнішого, ніж коли малорос називає тебе "нацистом". Це тільки підтверджує правильність твоїх дій та рішень, а також викриває його позицію та світогляд,

– сказав Алієв.

Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії

В Українській кіноакадемії зазначили, що Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом. Позиція режисера не змінилася й після початку війни, яку Росія розв'язала в Україні 24 лютого.

"Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії поділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість", – зазначили у кіноакадемії.

Зрештою кіноакадемія звернулася до світової спільноти з проханням не позиціювати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери.

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Повний текст повідомлення Нарімана Алієва у фейсбуці:

"Понад тиждень тому, мене попросили дати коментар з приводу бойкоту російської культури під час військової агресії Росії для французького видання Libération. Я був здивований, що потребу й причину такого бойкоту взагалі треба пояснювати. Але ще більше я здивувався, що впродовж нашої розмови інтерв'юерка постійно посилалася на слова Сергія Лозниці як "українського" режисера, який виступив проти цього бойкоту.

Тобто мені постійно доводилось цим словам опонувати. Я пояснював, що Лозниця – це звичайнісінький паразит на тілі української культури та шовініст, який не має права говорити від імені України. Він вважає, що Україна з’явилась тільки після розпаду Радянського Союзу, але при тому саме українці – за його логікою, громадяни країни, якої не існує, – винні у трагедії в Бабиному Яру. Те, що української мови, на його думку, не існує, він мені казав особисто. Лозницю дуже обурив закон про мову.

Є ще багато випадків, де він проявляв себе як звичайнісінький малорос, наповнений наративами російської пропаганди. Я не хочу, щоб людина, яка сама себе ніколи не вважала представником української культури, не вважала себе українцем, не живе в Україні, а головне не визнає суб’єктності України, висловлювалась від імені української культури.

Коли Українська Кіноакадемія виключила Лозницю зі своїх лав за участь його стрічок на фестивалі російського кіно у Франції під назвою "Поміж Львовом та Уралом" та просить не позиціювати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери, він назвав "нацистами" представників української кіноакадемії. Немає нічого приємнішого, ніж коли малорос називає тебе "нацистом". Це тільки підтверджує правильність твоїх дій та рішень, а також викриває його позицію та світогляд.

Те, що ми спостерігаємо сьогодні з Лозницею – це викриття особи, яка звикла сидіти на кількох стільцях одночасно. І завжди вона діє виключно в особистих інтересах. Як тільки в Україні йому перестануть давати гроші, усі побачать його справжню лицемірну постать.

І наостанок: Сергей Лозница написав, що він все одно залишиться українським режисером. Так-от, він назавжди залишиться "укрАиским" режисером – режисером вигаданої країни, яка є периферією десь на росії".