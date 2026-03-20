Що відомо про легендарного американського актора Чака Норріса, який несподівано пішов з життя

20 березня 2026 року помер відомий американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс. Причини смерті наразі не розголошуються.

Відомо, що він пішов із життя у віці 86 років, про це написало видання TMZ та повідомили на офіційній інстаграм-сторінці актора. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що варто знати про його біографію та найважливіші факти з життя.

Радимо Український фільм "Потяг "Червона Рута" викликав справжній ажіотаж у Threads

Що відомо про американського актора Чака Норріса?

Справжнє ім'я Чака Норріса – Карлос Рей Норріс. Він народився в містечку Раян, штат Оклахома, США. Походив зі звичайної родини: батько був автомеханіком і страждав на алкоголізм, а мати викладала в недільній школі.

Дитинство майбутнього актора було непростим: злиденне життя, відсутність стабільного дому, розлучення батьків та інші випробування.

Утім, після другого шлюбу матері в його житті з'явилися позитивні зміни – саме вітчим прищепив йому любов до спорту.

У більш дорослому віці Чак працював вантажником і мріяв стати поліцейським. Заради цього він вступив до військово-повітряних сил США та вирушив на службу до Південної Кореї. Саме там за ним закріпилося ім'я Чак.

Що відомо про захоплення бойовим мистецтвом?

Спорт відігравав важливу роль у його житті: він почав займатися бойовими мистецтвами, зокрема дзюдо, і вже через кілька років здобув чорний пояс.

Згодом Норріс відкрив власну школу карате, а пізніше – ще кілька, згодом – цілу мережу шкіл. Він активно брав участь у чемпіонатах, де здобував численні перемоги. У 1960-х роках він також тренувався разом із Брюсом Лі. Загалом Чак Норріс опанував різні види бойових мистецтв.

Що відомо про кінокар'єру?

Окремо варто згадати і про його кінокар'єру. У світ кіно він потрапив завдяки Стіву Макквіну, який допоміг йому зробити перші кроки в індустрії. Дебютною роллю для Норріса став фільм "Шлях дракона" (1972).

Згодом він почав отримувати дедалі більше пропозицій, переважно на ролі в бойовиках.

Акторство настільки захопило його, що він серйозно взявся за вдосконалення майстерності та працював над дикцією.

Що відомо про особисте життя?

Чак Норріс був двічі одружений. Його першою дружиною була однокласниця Діанна Холечек (шлюб тривав із 1958 до 1989 року). Вони побралися дуже рано – на той момент Норрісу було лише 18 років.

У 1998 році актор одружився вдруге – з Дженою О'Келлі.

У Чака Норріса 5 дітей від різних стосунків.