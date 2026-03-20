Крім того, стрічка приурочена до 55-річчя пісні "Червона Рута" та одноіменного культового музичного фільму. У матеріалі 24 Каналу розповімо, чому ця стрічка вже встигла наробити справжнього ажіотажу у мережі та чому на неї так чекають українці.

Що відомо про фільм "Потяг "Червона рута""?

Фільм "Потяг "Червона Рута"" – романтична комедія. Виробництво здійснили Film UA та Прототип Продакшн, продюсером став Юрій Горбунов.

У стрічці глядачі побачать справді зірковий акторський склад: Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Михайло Хома, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Роман Луцький, Катерина Кузнєцова, Катерина Варченко, Олеся Самаєва, Дмитро Павко, Анастасія Іванюк та інші.

"Потяг "Червона рута"": дивіться онлайн тизер фільму

Це третя частина популярної серії фільмів про пригоди у потягах – попередні стрічки називаються "Потяг у 31 грудня" та "Потяг до Різдва". Очевидно, що робота над фільмом здійснюється у співпраці з Укрзалізницею. Для зйомок команда спеціально створила потяг "Червона Рута", який уже курсує коліями України під знамениту пісню.

Шон Пенн у фільмі "Потяг "Червона рута"": що відомо?

У фільмі, найімовірніше, з'явиться справжній друг України, оскароносний Шон Пенн. Нещодавно він продекламував рядки пісні "Червона Рута" на Київському вокзалі. Відео з'явилося на сторінці Юрія Горбунова, де він натякнув, що Шон Пенн стане одним із акторів стрічки.

До прем'єри ще досить багато часу, але українці вже перебувають у режимі очікування – адже це буде одна з найяскравіших кінопрем'єр 2026 року.

Крім того, у фільмі глядачі побачать камео Ірини Білик, Олександра Пономарьова, Наталії Могилевської, Олега Михайлюти та інших зірок, які стануть для глядача справжнім сюрпризом.