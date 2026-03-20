Что известно о легендарном американском актере Чаке Норрисе, который неожиданно ушел из жизни
- Чак Норрис, известный американский актер и мастер боевых искусств, умер в возрасте 86 лет 20 марта 2026 года, причины смерти не разглашаются.
- Он родился в Оклахоме, служил в военно-воздушных силах США, был известным мастером боевых искусств и актером, дважды женат, имел 5 детей.
20 марта 2026 года умер известный американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Причины смерти пока не разглашаются.
Известно, что он ушел из жизни в возрасте 86 лет, об этом написало издание TMZ и сообщили на официальной инстаграм-странице актера. В материале 24 Канала рассказываем, что стоит знать о его биографии и важнейших фактах из жизни.
Что известно об американском актере Чаке Норрисе?
Настоящее имя Чака Норриса – Карлос Рэй Норрис. Он родился в городке Райан, штат Оклахома, США. Происходил из обычной семьи: отец был автомехаником и страдал алкоголизмом, а мать преподавала в воскресной школе.
Детство будущего актера было непростым: нищенская жизнь, отсутствие стабильного дома, развод родителей и другие испытания.
Впрочем, после второго брака матери в его жизни появились положительные изменения – именно отчим привил ему любовь к спорту.
В более взрослом возрасте Чак работал грузчиком и мечтал стать полицейским. Ради этого он поступил в военно-воздушные силы США и отправился на службу в Южную Корею. Именно там за ним закрепилось имя Чак.
Что известно об увлечении боевым искусством?
Спорт играл важную роль в его жизни: он начал заниматься боевыми искусствами, в частности дзюдо, и уже через несколько лет получил черный пояс.
Впоследствии Норрис открыл собственную школу каратэ, а позже – еще несколько, впоследствии – целую сеть школ. Он активно участвовал в чемпионатах, где получал многочисленные победы. В 1960-х годах он также тренировался вместе с Брюсом Ли. В общем Чак Норрис овладел различными видами боевых искусств.
Что известно о кинокарьере?
Отдельно стоит упомянуть и о его кинокарьере. В мир кино он попал благодаря Стиву Маккуину, который помог ему сделать первые шаги в индустрии. Дебютной ролью для Норриса стал фильм "Путь дракона" (1972).
Впоследствии он начал получать все больше предложений, преимущественно на роли в боевиках.
Актерство настолько захватило его, что он серьезно взялся за совершенствование мастерства и работал над дикцией.
Что известно о личной жизни?
Чак Норрис был дважды женат. Его первой женой была одноклассница Дианна Холечек (брак длился с 1958 до 1989 года). Они поженились очень рано – на тот момент Норрису было всего 18 лет.
В 1998 году актер женился во второй раз – на Дженне О'Келли.
У Чака Норриса 5 детей от разных отношений.