Известно, что он ушел из жизни в возрасте 86 лет, об этом написало издание TMZ и сообщили на официальной инстаграм-странице актера. В материале 24 Канала рассказываем, что стоит знать о его биографии и важнейших фактах из жизни.

Что известно об американском актере Чаке Норрисе?

Настоящее имя Чака Норриса – Карлос Рэй Норрис. Он родился в городке Райан, штат Оклахома, США. Происходил из обычной семьи: отец был автомехаником и страдал алкоголизмом, а мать преподавала в воскресной школе.

Детство будущего актера было непростым: нищенская жизнь, отсутствие стабильного дома, развод родителей и другие испытания.

Впрочем, после второго брака матери в его жизни появились положительные изменения – именно отчим привил ему любовь к спорту.

В более взрослом возрасте Чак работал грузчиком и мечтал стать полицейским. Ради этого он поступил в военно-воздушные силы США и отправился на службу в Южную Корею. Именно там за ним закрепилось имя Чак.

Что известно об увлечении боевым искусством?

Спорт играл важную роль в его жизни: он начал заниматься боевыми искусствами, в частности дзюдо, и уже через несколько лет получил черный пояс.

Впоследствии Норрис открыл собственную школу каратэ, а позже – еще несколько, впоследствии – целую сеть школ. Он активно участвовал в чемпионатах, где получал многочисленные победы. В 1960-х годах он также тренировался вместе с Брюсом Ли. В общем Чак Норрис овладел различными видами боевых искусств.

Что известно о кинокарьере?

Отдельно стоит упомянуть и о его кинокарьере. В мир кино он попал благодаря Стиву Маккуину, который помог ему сделать первые шаги в индустрии. Дебютной ролью для Норриса стал фильм "Путь дракона" (1972).

Впоследствии он начал получать все больше предложений, преимущественно на роли в боевиках.

Актерство настолько захватило его, что он серьезно взялся за совершенствование мастерства и работал над дикцией.

Что известно о личной жизни?

Чак Норрис был дважды женат. Его первой женой была одноклассница Дианна Холечек (брак длился с 1958 до 1989 года). Они поженились очень рано – на тот момент Норрису было всего 18 лет.

В 1998 году актер женился во второй раз – на Дженне О'Келли.

У Чака Норриса 5 детей от разных отношений.