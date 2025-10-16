11 жовтня 2025 року Голлівуд сколихнула новина про смерть легендарної акторки Даян Кітон. На момент смерті акторці було 79 років.

Раніше ми писали подробиці останніх хвилин життя оскароносної акторки. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на видання People дізнаєтесь причину смерті Даян Кітон.

Яка причина смерті Даян Кітон?

Раніше рідні Даян Кітон повідомляли лише факт її смерті, але не називали причину. Тепер найближчі люди зізналися, що акторка померла від пневмонії.

Родина Кітонів дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали протягом останніх кількох днів. Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня,

– йдеться в заяві сім'ї Даян Кітон.

Раніше ми розповідали, що незадовго до смерті стан здоров'я Кітон значно погіршився, а в останні хвилини свого життя акторка навіть встигла зателефонувати на 911 і попросити допомоги у медиків. Однак лікарі не встигли надати допомогу вчасно.

Що відомо про смерть Даян Кітон?