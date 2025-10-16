Раніше ми писали подробиці останніх хвилин життя оскароносної акторки. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на видання People дізнаєтесь причину смерті Даян Кітон.
Радимо З'явились подробиці останніх хвилин життя зірки "Хрещеного батька" Даян Кітон
Яка причина смерті Даян Кітон?
Раніше рідні Даян Кітон повідомляли лише факт її смерті, але не називали причину. Тепер найближчі люди зізналися, що акторка померла від пневмонії.
Родина Кітонів дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали протягом останніх кількох днів. Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня,
– йдеться в заяві сім'ї Даян Кітон.
Раніше ми розповідали, що незадовго до смерті стан здоров'я Кітон значно погіршився, а в останні хвилини свого життя акторка навіть встигла зателефонувати на 911 і попросити допомоги у медиків. Однак лікарі не встигли надати допомогу вчасно.
Що відомо про смерть Даян Кітон?
- Даян Кітон померла 11 жовтня 2025 року.
- Акторка встигла зателефонувати до служби 911, як повідомляло видання TMZ.
- Акторку доставили до лікарні Лос-Анджелеса та врятувати її, на жаль, не встигли.
- Перед смертю Даян Кітон помітно схудла і мала дуже втомлений вигляд.
- Кітон відома глядачам із таких стрічок, як "Червоні", "Щось має змінитися", "Хрещений батько", "Книжковий клуб" та інших.