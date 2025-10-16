Ранее мы писали подробности последних минут жизни оскароносной актрисы. В материале Кино 24 со ссылкой на издание People узнаете причину смерти Дайан Китон.

Советуем Появились подробности последних минут жизни звезды "Крестного отца" Дайан Китон

Какова причина смерти Дайан Китон?

Ранее родные Дайан Китон сообщали лишь факт ее смерти, но не называли причину. Теперь близкие люди признались, что актриса умерла от пневмонии.

Семья Китонов очень благодарна за чрезвычайные послания любви и поддержки, которые они получили в течение последних нескольких дней. Дайан Китон умерла от пневмонии 11 октября,

– говорится в заявлении семьи Дайан Китон.

Ранее мы рассказывали, что незадолго до смерти состояние здоровья Китон значительно ухудшилось, а в последние минуты своей жизни актриса даже успела позвонить на 911 и попросить помощи у медиков. Однако врачи не успели оказать помощь вовремя.

Что известно о смерти Дайан Китон?