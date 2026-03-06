Автівку, де перебував волонтер і його знайомі, розстріляли росіяни. Пораненого та залитого кров'ю Павла не дали забрати з місця трагедії. Лише через 6 днів тіло актора вдалося розшукати та вивезти. У роковини його смерті 24 Канал пропонує пригадати фільмографію актора, щоб вшанувати пам'ять жертви російської агресії.

Цікаво Не лише "Дрібне пташеня": нові серіали, які можна подивитися за ніч

Фільмографія Паші Лі

"Штольня", 2006

Це перший український україномовний трилер та фільм жахів, де Павло Лі зіграв роль Дена – одного з п'яти студентів-археологів, які вирушають на літню археологічну практику, де їх має зустріти Професор. Під час розкопок хлопець знаходить вхід у штольню, і з цього моменту починається найцікавіше.

"Штольня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тіні незабутих предків", 2013

У цьому фільмі актор зіграв роль Вови. В основу сюжету лягла старовинна гуцульська легенда, згідно з якою, вхід у потойбічний світ охороняють могутні Маги, Книга Тіней та магічні ключі до неї.

Зауважимо, що цей фільм не пов'язаний зі стрічкою Сергія Параджанова – "Тіні забутих предків".

"Тіні незабутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зустріч однокласників", 2019

Сюжет розповідає про трьох шкільних товаришів, які зустрічаються, щоб відсвяткувати 25 років після закінчення школи.

Павло Лі був у ролі Кості.

"Зустріч однокласників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний-21", 2023

У воєнній драмі Ахтема Сеітаблаєва актор зіграв самого себе. Стрічка розповідає історію спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році.

У прокат фільм вийшов уже після смерті Паші Лі. Це була його остання роль.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

24 Канал висловлює щирі співчуття у роковини смерті Павла Лі. Вічна та світла йому пам'ять.