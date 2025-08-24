Щороку 24 серпня всі українці об'єднуються одним з найважливіших державних свят – Днем Незалежності. Це не просто дата в календарі, але й можливість вшанувати незламність рідної землі та тих, хто просто зараз виборює свободу й самостійність країни. У це свято варто провести час з рідними.

День Незалежності можна провести активно – відвідати культурні заходи чи прогулятись рідним містом. Та якщо ви полюбляєте більш пасивний відпочинок, можна влаштувати вечір-перегляд українських стрічок, пише Кіно 24.

"Мина Мазайло"

Це комедія, що складається з двох серій, за мотивами однойменної п'єси Миколи Куліша. Події розгортаються у часи українізації, наприкінці 1920-х років. Харків'янин Мина Мазайло хоче змінити своє прізвище на російське Мазєнін, бо вважає, що воно звучить солідніше. Але не всі в сім'ї підтримують його рішення.

"Мина Мазайло": дивіться 1 серію онлайн

"Я і Фелікс"

Фільм знятий за мотивами роману Артема Чеха. У центрі сюжету – хлопчик Тимофій, що проживає у провінційному містечку з мамою Олею та бабусею Лідією. Коли в бабусі з'являється новий партнер Фелікс, хлопчик знаходить з ним спільну мову. А чоловік своєю чергою ділиться різними історіями.

"Я і Фелікс": дивіться трейлер онлайн

"Сага"

"Сага" – один з найкращих українських серіалів, що розповідає про родину Козаків. Їхня історія починається перед Першою світовою війною. Упродовж століття сім'я переживає всі випробування, що випадають на долю країни – війни, революції, Голодомор, репресії, окупацію Києва, Чорнобильську катастрофу, а також розпад СРСР і проголошення Незалежності.

"Сага": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня"

Анімаційний фільм розповідає про кохання лісової істоти Мавки та юнака Лукаша. Одного разу до села приїжджає лиходійка Килина, метою якої є заволодіти джерелом. У стрічці показують, як стикаються і взаємодіють людський та чарівний світи. Її в День Незалежності можна переглянути разом із дітьми.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн