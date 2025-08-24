Что посмотреть вместе с семьей в День Независимости Украины
- Статья предлагает просмотр украинских фильмов и сериалов на День Независимости Украины, в частности "Мина Мазайло", "Я и Феликс", "Сага" и "Мавка. Лесная песня".
- Каждая лента имеет свой уникальный сюжет и подходит для семейного просмотра, от комедии до исторических и анимационных лент.
Ежегодно 24 августа все украинцы объединяются одним из важнейших государственных праздников - Днем Независимости. Это не просто дата в календаре, но и возможность почтить несокрушимость родной земли и тех, кто прямо сейчас борется за свободу и самостоятельность страны. В этот праздник стоит провести время с родными.
День Независимости можно провести активно – посетить культурные мероприятия или прогуляться по родному городу. Но если вы любите более пассивный отдых, можно устроить вечер-просмотр украинских лент, пишет Кино 24.
"Мина Мазайло"
Это комедия, состоящая из двух серий, по мотивам одноименной пьесы Николая Кулиша. События разворачиваются во времена украинизации, в конце 1920-х годов. Харьковчанин Мина Мазайло хочет изменить свою фамилию на русскую Мазенин, потому что считает, что она звучит солиднее. Но не все в семье поддерживают его решение.
"Мина Мазайло": смотрите 1 серию онлайн
"Я и Феликс"
Фильм снят по мотивам романа Артема Чеха. В центре сюжета – мальчик Тимофей, проживающий в провинциальном городке с мамой Олей и бабушкой Лидией. Когда у бабушки появляется новый партнер Феликс, мальчик находит с ним общий язык. А мужчина в свою очередь делится различными историями.
"Я и Феликс": смотрите трейлер онлайн
"Сага"
"Сага" – один из лучших украинских сериалов, рассказывающий о семье Казаков. Их история начинается перед Первой мировой войной. На протяжении века семья переживает все испытания, выпадающие на долю страны – войны, революции, Голодомор, репрессии, оккупацию Киева, Чернобыльскую катастрофу, а также распад СССР и провозглашение Независимости.
"Сага": смотрите трейлер онлайн
"Мавка. Лесная песня"
Анимационный фильм рассказывает о любви лесного существа Мавки и юноши Лукаша. Однажды в село приезжает злодейка Килина, целью которой является завладеть источником. В ленте показывают, как сталкиваются и взаимодействуют человеческий и волшебный миры. Ее в День Независимости можно посмотреть вместе с детьми.
"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн