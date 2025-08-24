День Независимости можно провести активно – посетить культурные мероприятия или прогуляться по родному городу. Но если вы любите более пассивный отдых, можно устроить вечер-просмотр украинских лент, пишет Кино 24.

К слову Шедевры нашего кинематографа: 6 лучших фильмов независимой Украины, которые должны увидеть все

"Мина Мазайло"

Это комедия, состоящая из двух серий, по мотивам одноименной пьесы Николая Кулиша. События разворачиваются во времена украинизации, в конце 1920-х годов. Харьковчанин Мина Мазайло хочет изменить свою фамилию на русскую Мазенин, потому что считает, что она звучит солиднее. Но не все в семье поддерживают его решение.

"Мина Мазайло": смотрите 1 серию онлайн

"Я и Феликс"

Фильм снят по мотивам романа Артема Чеха. В центре сюжета – мальчик Тимофей, проживающий в провинциальном городке с мамой Олей и бабушкой Лидией. Когда у бабушки появляется новый партнер Феликс, мальчик находит с ним общий язык. А мужчина в свою очередь делится различными историями.

"Я и Феликс": смотрите трейлер онлайн

"Сага"

"Сага" – один из лучших украинских сериалов, рассказывающий о семье Казаков. Их история начинается перед Первой мировой войной. На протяжении века семья переживает все испытания, выпадающие на долю страны – войны, революции, Голодомор, репрессии, оккупацию Киева, Чернобыльскую катастрофу, а также распад СССР и провозглашение Независимости.

"Сага": смотрите трейлер онлайн

"Мавка. Лесная песня"

Анимационный фильм рассказывает о любви лесного существа Мавки и юноши Лукаша. Однажды в село приезжает злодейка Килина, целью которой является завладеть источником. В ленте показывают, как сталкиваются и взаимодействуют человеческий и волшебный миры. Ее в День Независимости можно посмотреть вместе с детьми.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн