Какие фильмы и сериалы посмотреть в День Независимости Украины?

"Реал"

Фильм "Реал" – работа украинского режиссера и военнослужащего Олега Сенцова, который без колебаний стал на защиту страны. Это не просто документальная картина, а настоящая история войны в Украине – без прикрас, постановочных кадров или идеального монтажа. Ленту снято камерой, закрепленной на снаряжении Сенцова, которая зафиксировала один из тяжелых боев его подразделения.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сага"

В центре сюжета этой ленты история украинской семьи Казаков. Она разворачивается с начала 1908 года и продолжается до сегодняшнего дня. Мы можем наблюдать за всеми поколениями этой семьи и тем, как они становятся свидетелями исторических событий в Украине. Как трагических, так и радостных, но самое главное, что определяющих для Украины. Но, как бывает по иронии судьбы, иногда даже самые родные люди могут стать по разные стороны правды.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мы были рекрутами"

Это лента о молодом бойце Борисе Савенко, который стал частью 3-й ОШБр. Сквозь призму его взгляда зритель имеет возможность окунуться в путь от подготовки до реальных боевых действий. Над этим проектом работал украинский режиссер Любомир Левицкий.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Это высокорейтинговая украинская документальная киноистория о лице украинской эстрады Назарии Яремчуке. Фильм стал одним из самых рейтинговых среди документальных украинских лент. Премьера фильма состоялась 31 марта 2024 года. Поэтому, если вы хотите посмотреть ленту на День Независимости, это точно станет отличным решением.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

"И будут люди"

Историческая драма об украинцах, глазами которых мы можем увидеть различные исторические события в Украине. Первая мировая война, революция, приход советской власти, раскулачивание, Голодомор. Но даже сквозь эти все испытания герои заходят время для любви, жизни и мечты.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

