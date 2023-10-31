24 Канал подготовил подборку новых фильмов ужасов, которые можно посмотреть с друзьями или наедине. Эти фильмы точно полоскочут нервы и вполне позволят почувствовать дух Геловину.

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"Поговори со мной"

Рейтинг IMDb: 7.3

Страна: Австралия, Великобритания

Местные подростки любят вызывать духов. В годовщину смерти матери Миа хочет отвлечься, чтобы получить долю потустороннего действа. Группа ее друзей снова собирается на неуправляемый спиритический сеанс с таинственной забальзамированной рукой, обещающей прямую связь с духами. Однако они не готовы к последствиям нарушения правил из-за длительного контакта. Граница между мирами рушится, а тревожные сверхъестественные видения все чаще преследуют Мию.

"Поговори со мной": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Все страхи Бо"

Рейтинг IMDb: 6.8

Страна: США, Франция, Канада

В этом фильме главную роль сыграл оскароносный актер Хоакин Феникс. Ибо проходит свой путь от начала до конца, или же наоборот – от конца к началу, где его ждет источник всего. Как закончится странное путешествие и преодолеет ли Бо страхи свои?

"Все страхи Бо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Восстание зловещих мертвецов"

Рейтинг IMDb: 7.0

Страна: США, Новая Зеландия, Ирландия

Родные сестры долгое время находились в разлуке, даже не догадывались о существовании друг друга. Каждая из них сталкивалась с разными трудностями, а теперь наконец-то пришло время воссоединения. Однако, как выяснилось, это не так просто. Начинается восстание зловещих мертвецов, одержимых демонами и жаждущих свежей плоти. Смогут ли сестры выжить в этой борьбе и сохранить родственные отношения?

"Восстание зловещих мертвецов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Абсолютный убийца"

Рейтинг IMDb: 6.8

Страна: США

В центре сюжета – девушка Джейми и ее мама Пэм. Внезапно в их жизни появляется маньяк в маске, терроризировавший женщин в 80-е годы прошлого века. Джейми и ее подруга отправляются в опасное путешествие в 1987 году, чтобы попытаться остановить маньяка во время его первого появления. Они стремятся узнать о нем больше и понять, почему он решился на серию этих ужасающих преступлений. Удастся ли девушкам создать новое будущее, в котором не будет угрозы?

"Абсолютный убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крик 6"

Рейтинг IMDb: 6.7

Страна: США, Канада

В небольшом городе Вудсборо живет маньяк – в черной мантии и ужасной маске он совершил череду жестоких убийств. Убийца получает безумное наслаждение, нанося другим боль и страдания, а его безнаказанность и неуловимость постоянно наводят на местных жителей еще больше ужаса. Маньяк охотится на компанию друзей, только четырем удается выжить. Они отправляются в Нью-Йорк с надеждой начать там новую жизнь. Но удастся ли это сделать?

"Крик 6": смотрите онлайн трейлер фильма