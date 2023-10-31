24 Канал підготував добірку нових фільмів жахів, які можна переглянути з друзями або ж наодинці. Ці фільми точно полоскочуть нерви й сповна дозволять відчути дух Геловіну.

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"Поговори зі мною"

Рейтинг IMDb: 7.3

Країна: Австралія, Велика Британія

Місцеві підлітки полюбляють викликати духів. У річницю смерті матері Міа хоче відволіктися, щоб отримати частку потойбічного дійства. Група її друзів вкотре збирається на некерований спіритичний сеанс з таємничою забальзамованою рукою, яка обіцяє прямий зв'язок з духами. Однак вони не готові до наслідків порушення правил через тривалий контакт. Межа між світами руйнується, а тривожні надприродні видіння все частіше переслідують Мію.

"Поговори зі мною": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Усі страхи Бо"

Рейтинг IMDb: 6.8

Країна: США, Франція, Канада

У цьому фільмі головну роль зіграв оскароносний актор Хоакін Фенікс. Бо проходить свій шлях від початку до кінця, або ж навпаки – від кінця до початку, де на нього чекає джерело усього. Як закінчиться дивна подорож і чи подолає Бо свої страхи?

"Усі страхи Бо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Повстання зловісних мерців"

Рейтинг IMDb: 7.0

Країна: США, Нова Зеландія, Ірландія

Рідні сестри тривалий час перебували в розлуці, навіть не здогадувалися про існування одна одної. Кожна з них стикалася з різними труднощами, а тепер нарешті настав час возз'єднання. Однак, як виявилося, це не так просто. Починається повстання зловісних мерців, які одержимі демонами та спраглі свіжої плоті. Чи зможуть сестри вижити у цій боротьбі та зберегти родинні стосунки?

"Повстання зловісних мерців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Абсолютний вбивця"

Рейтинг IMDb: 6.8

Країна: США

У центрі сюжету – дівчина Джеймі та її мама Пем. Раптово у їхньому житті з'являється маніяк в масці, який тероризував жінок у 80-ті роки минулого століття. Джеймі та її подруга відправляються у небезпечну подорож в 1987 рік, щоб спробувати зупинити маніяка під час його першої появи. Вони прагнуть дізнатися про нього більше та зрозуміти, чому він наважився на серію цих жахливих злочинів. Чи вдасться дівчатам створите нове майбутнє, в якому не буде загрози?

"Абсолютний вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крик 6"

Рейтинг IMDb: 6.7

Країна: США, Канада

У невеликому місті Вудсборо живе маніяк – у чорній мантії та жахливій масці він скоїв низку жорстоких вбивств. Вбивця отримує шалену насолоду, завдаючи іншим біль та страждання, а його безкарність та невловимість постійно наводять на місцевих жителів ще більше жаху. Маніяк полює на компанію друзів, лише чотирьом вдається вижити. Вони відправляються до Нью-Йорка з надією розпочати там нове життя. Та чи вдасться зробити це?

"Крик 6": дивіться онлайн трейлер фільму