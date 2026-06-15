У цих трьох фільмах Миколайчук постав у зовсім різних амплуа, вкотре продемонструвавши свій багатогранний талант. У матеріалі 24 Каналу зібрали стрічки, які варто переглянути, аби зануритися в кіно, що стало справжньою легендою української культури.

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"Тіні забутих предків"

Цей фільм став дебютним для Івана Миколайчука в кіно. Саме після нього актор здобув широку популярність і став одним із найвідоміших облич українського кінематографа.

Стрічку "Тіні забутих предків" зняли у 1964 році. Її створювали на кіностудії імені Олександра Довженка. Режисером фільму став Сергій Параджанов, а основу сюжету склала однойменна повість Михайла Коцюбинського.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі історії – гуцул Іван та Марічка, чиє кохання розгортається на тлі українських Карпат, гуцульських традицій, родинної ворожнечі та трагічних подій.

"Білий птах з чорною ознакою"

"Білий птах з чорною ознакою" – легендарний український фільм режисера Юрія Іллєнка. У центрі сюжету – драматична історія родини Дзвонарів, чиї сини обирають різні життєві та політичні шляхи.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

Петро стає червоногвардійцем, Орест долучається до УПА, а Богдан залишається вдома. Та в один момент доля знову зводить братів, але вже по різні боки протистояння – зі зброєю в руках.

"Пропала грамота"

"Пропала грамота" – ще один культовий український фільм, у якому зіграв Іван Миколайчук. Актор втілив образ козака Василя, який разом із товаришем вирушає у сповнену пригод подорож.

"Пропала грамота": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка увійшла до списку найкращих фільмів в історії українського кіно. Водночас через радянську цензуру її тривалий час не дозволяли показувати широкому загалу. Попри це, в архівах Національної бібліотеки України й досі зберігається кінопрокатний плакат "Пропалої грамоти", датований 1983 роком.