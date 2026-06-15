В этих трех фильмах Николайчук сыграл совершенно разные роли, в очередной раз продемонстрировав свой многогранный талант. В материале 24 Канала собраны фильмы, которые стоит посмотреть, чтобы окунуться в мир кино, ставшего настоящей легендой украинской культуры.

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"Тени забытых предков"

Этот фильм стал дебютным для Ивана Миколайчука в кино. Именно после него актер обрел широкую популярность и стал одним из самых известных лиц украинского кинематографа.

Ленту "Тени забытых предков" сняли в 1964 году. Ее создавали на киностудии имени Александра Довженко. Режиссером фильма стал Сергей Параджанов, а основу сюжета составила одноименная повесть Михаила Коцюбинского.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре истории – гуцул Иван и Маричка, чья любовь разворачивается на фоне украинских Карпат, гуцульских традиций, семейной вражды и трагических событий.

"Белая птица с черным знаком"

"Белая птица с черным пятном" – легендарный украинский фильм режиссера Юрия Ильенко. В центре сюжета – драматическая история семьи Дзвонаров, чьи сыновья выбирают разные жизненные и политические пути.

"Белая птица с черным знаком": смотрите онлайн трейлер фильма

Петр становится красногвардейцем, Орест присоединяется к УПА, а Богдан остается дома. Но в один момент судьба снова сводит братьев, но уже по разные стороны противостояния – с оружием в руках.

"Пропавшая грамота"

"Пропавшая грамота" — еще один культовый украинский фильм, в котором снялся Иван Миколайчук. Актер воплотил образ казака Василия, который вместе с товарищем отправляется в полное приключений путешествие.

"Пропавшая грамота": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента вошла в список лучших фильмов в истории украинского кино. В то же время из-за советской цензуры ее долгое время не разрешали показывать широкой публике. Несмотря на это, в архивах Национальной библиотеки Украины до сих пор хранится кинопрокатный плакат "Пропавшей грамоты", датированный 1983 годом.