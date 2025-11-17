До Дня студента: 3 фільми, після яких точно захочеться повернутися в університет

Сьогодні, 17 листопада, відзначають Міжнародний день студента. З цієї нагоди підготували для вас добірку атмосферних фільмів, які допоможуть пригадати роки свого студентства.

Студентські роки – це не лише про навчання. Це перші великі свободи, дружби на все життя, пошуки себе й навіть хаоси, з яких і виростають найкращі спогади. Фільми, які підготував 24 Канал, настільки точно передають атмосферу студентства, що після перегляду захочеться знову сидіти на лекціях, бігати в кав'ярню поблизу або збиратися на вечірки з одногрупниками.

Фільми до Дня студента

"Щоденники студенток з обміну", 2021

Рейтинг IMDb: 5,4

Комедійна історія про трьох студенток, які вирушають на семестрову програму обміну до Європи й вирішують вести спільний щоденник. У ньому вони записують не лише пригоди, а й власні страхи, розчарування та перші дорослі рішення. Культурні шоки, нові стосунки, конфлікти й несподівані виклики роблять їхнє стажування зовсім не таким, як вони уявляли. Та саме через хаос, помилки й дружбу вони знаходять себе.

"Щоденники студенток з обміну": дивіться онлайн трейлер фільму

"Душа компанії", 2018

Рейтинг IMDb: 5,6

Після раптового розлучення домогосподарка Діана вирішує почати все з нуля – і повертається до університету, щоб завершити навчання. Вона випадково опиняється на одному курсі зі своєю дочкою, через що їхнє життя перетворюється на низку комедійних пригод. Навчання, нові знайомства й шалені студентські вечірки допомагають Діані не тільки знайти себе, а й нарешті відчути свободу, якої вона ніколи не мала.

"Душа компанії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Блондинка в законі", 2001

Рейтинг IMDb: 6,5

Ел Вудс – модниця, королева жіночого клубу та улюблениця всіх навколо, раптом вирішує вступити до Гарвардської школи права, щоб повернути свого хлопця. Але коли виявляється, що він її недооцінював, Ел береться за навчання серйозно. Вона доводить, що інтелект і стиль можуть існувати разом, а сила характеру важить більше, ніж чужі уявлення про неї.

"Блондинка в законі": дивіться онлайн трейлер фільму

