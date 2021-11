"Дім Ґуччі", "Остання дуель" та "Колесо часу": гучні прем'єри, засновані на бестселерах

Серед нещодавніх, сьогоднішніх та найближчих прем'єр ми виділили п'ять дуже різних, але вкрай цікавих проєктів, заснованих на світових бестселерах. Три фільми, які стовідсотково варті походу до кінотеатру, а також – два серіали, заради яких варто бути підписаними на Netflix та Amazon.

Немає кращого джерела для кіно, ніж література, і цей кіносезон не став винятком з правила. Не менше половини гучних новинок у кінотеатрах та на стрімінгах – екранізації художніх та публіцистичних бестселерів на різний колір та смак. Чого тільки вартий успішний вихід "Дюни" Дені Вільньова – екранізації першої частини фантастичного роману Герберта Веллса, до якого дуже довго не могли підступитися або робили це відверто невдало.

"Остання дуель" Рідлі Скотта

Цього року один із найвідоміших режисерів світу, Рідлі Скотт, влаштував справжнє свято для кожного поціновувача кіно та випустив відразу два проєкти з різницею у місяць. Які тільки дива не трапляються в пандемію...

Історичний епік "Остання дуель" з Джоді Комер, Меттом Деймоном, Адамом Драйвером та Беном Аффлеком у головних ролях був заснований на документальному бестселері історика Еріка Джаггера The Last Duel: A True Story of Trial Combat in Medieval France. Багато кінематографістів цікавилися неймовірною історією хороброї молодої аристократки та чоловіків, які її оточували, що борються за свою гордість, а не за її жіночу честь. Але саме давні друзі та колеги Деймон та Аффлек взялися за адаптацію тексту до сценарію.

Зрештою саме зі сценарної роботи розпочалася їх велика кар’єра у Голлівуді, коли двоє дуже молодих бостонців спочатку успішно продали свій перший сценарій "Розумник Вілл Хантінг", а потім й виграли за нього Оскар. Друзі запросили у співавтори нового проєкту інді-сценаристку та режисера Ніколь Холофсенер, а до режисерського крісла – досвідченого майстра Рідлі Скотта. Результат вразив, попри не найзадовільніші касові збори. Якщо ви пропустили цей фільм у кіно – обов'язково подивіться вдома, і будьте готові, що навіть знаючи розв'язку, ви будете здивовані.

"Дім Гуччі" Рідлі Скотта

Головною сенсацією кінця осені, безумовно, став інший біографічний драматичний трилер від Рідлі Скотта – "Дім Гуччі" з Леді Гагою, Адамом Драйвером, Аль Пачіно, Джаредом Літо, Сальмою Хайєк та Джеремі Айронсом у головних ролях.

Картина, яка менш вразила критиків, ніж "Дуель", знята за документальною книгою авторства Сари Фоден – "Дім Гуччі. Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності". Мабуть, книга з такою назвою і про такий відомий клан була приречена на екранізацію. У фільмі фокус остаточно зміщується в епоху останніх десятиліть, коли компанією Гуччі керували, власне, члени сімейства Гуччі. У той час як у книзі дається набагато більше передісторії.

Але та сама "сенсація" якраз і криється в конфліктах спадкоємців Гуччі: з одного боку – це поділ бізнесу між Альдо Гуччі (Аль Пачіно) і його племінником Мауріціо Гуччі (Адам Драйвер), а з іншого – скандальне розлучення та трагічний фінал відносин Мауріціо з його експресивною дружиною Патрицією (Леді Гага). Можливо, критикам і не дуже сподобався сценарій та деякі недоліки проєкту, але навіть вони не заперечують, що у фільмі буде достатньо яскравої картинки, харизматичних акторських робіт та улюбленої теми про вади заможних людей, щоб втримати глядачів у кіно.

"Мій коханий ворог" Пітера Хатчінса

З 9 грудня в українських кінотеатрах стартує романтична комедія "Мій коханий ворог" режисера Пітера Хатчінгса, заснована на світовому бестселері за версією The New York Times The Hating Game письменниці Саллі Торн. Головні ролі у ромкомі виконали зірки горору "Острів фантазій" Люсі Гейл та Остін Стовелл.

Австралійська письменниця Саллі Торн дебютувала романтичною книгою The Hating Game у 2016-му році. Роман про конфлікт почуттів та корпоративної етики стартував із 37-го місця у списку бестселерів USA Today, поступово піднімаючись у чартах. Після того, як The Hating Game вийшла у 25 країнах і потрапила до списку 20 кращих романтичних бестселерів від впливового видання The Washington Post, роман перемістився в найпрестижніший книжковий чарт Північної Америки – список бестселерів за версією The New York Times, де й протримався у топі понад 9 місяців.

Не дивно, що Голлівуд ухопився за цю книгу, щоб запропонувати глядачам нову історію про кар'єристів, які, можливо, мають шанс на особисте життя. Романтичних комедій у локаціях святкового Нью-Йорка останнім часом якось не вистачає, і саме за цією нішою прямує ромком "Мій коханий ворог".

"Покоївка", Netflix

Поки більшість обговорювали феноменальний успіх шоу Netflix "Гра в кальмара" з перервами на "Ти" та комедійний екшн "Червоне повідомлення", у топдесятці стрімінг-гіганта багато тижнів тримався серіал "Покоївкою" за автобіографічним романом Стефані Лен "Покоївка: низька оплата та воля матері до виживання".

Маргарет Куеллі, відома широкому глядачеві в першу чергу "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, грає Алекс Расселл – молоду одиноку матір, яка в пошуках свободи й кращого життя для себе та доньки йде працювати прибиральницею. Драматична історія, в якій вистачило місце і гумору, і теплу, отримала визнання за реалістичну картину боротьби з бюрократією, сім'єю, самою собою у спробі побудувати повноцінне життя, не засноване на пільгах для бідних. Для більшої реалістичності шоуранер "Покоївки" Моллі Сміт Метцер на роль матері головної героїні запросила маму самої Маргарет Куеллі – зірку "Дня бабака" Енді Макдавелл, яка показала в цьому шоу найвищий майстер-клас. Інші ключові ролі у шоу виконали – Нік Робінсон, Аніка Ноні Роуз, Біллі Берк, Раймонд Аблак.

"Колесо часу", Amazon Prime Video

Всі в кіноіндустрії знають, що бос корпорації Amazon Джефф Безос любить фентезі, і всі знають, що запуск найбільших проєктів на сервісі Prime Video теж керує особисто. І поки світ чекає на нову версію "Володаря перснів" від сервісу, студія оперативно зняла шоу за циклом романів Роберта Джордана "Колесо часу". Епічний світ Роберта Джордана отримав визнання як у любителів фентезі, так і в індустрії та літературних критиків. В ідеалі, кінематографістам є, що знімати, адже всього автор написав особисто 11 книг серії, ще 3 були дописані за його напрацюваннями після смерті автора у 2007-му році. Перший сезон "Колеса часу" складається з 8 епізодів, три з яких вже доступні.

Головною зіркою та співпродюсером проєкту виступила британка Розамунд Пайк – номінантка на Оскар за "Загублену" та володарка "Золотого глобуса" за "Аферистку". Шоу знімалося переважно в Чехії з бюджетом на рівні "Гри престолів" та вже оголошено про старт роботи над другим сезоном. За сюжетом першого сезону, таємнича Морейн (Розамунд Пайк), член магічної організації, бере п'ятьох молодих людей у ​​подорож, вважаючи, що один із них може бути реінкарнацією Дракона, могутньої людини, якій пророкували врятувати світ або знищити його.

