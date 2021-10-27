"Покоївка" – це історія про помилки та людяність, про любов до дітей та самого себе, про сором та важку роботу. Історія про загублених людей, які навчаються жити на власних помилках.

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Офіційний сюжет серіалу

Важливо знати, що історію, яку нам розповідають через екрани – це справжня історія, заснована на реальних фактах. Авторкою якої є Стефані Ленд – тепер вже американська письменниця, яка стала популярною завдяки своїм романам, зокрема книзі "Покоївка. Важка робота, низька платня та материнська воля до виживання". Тож, серіал розповідає нам про молоду маму, яка наважується піти від чоловіка. Їй доведеться стати матір'ю-одиначкою, зіткнутись з життям на межі бідності та власними страхами.

Актори, які взяли участь у шоу

Серіал варто відзначити особливо сильним акторським складом. Можливо, це через те, що головних жіночих персонажів грають реальні матір та донька. Це Марґарет Квеллі у ролі Алекс та Енді МакДавелл у ролі її матері Поли. Акторки грають ролі, наче прожили їх у житті – дуже сильно. Зважаючи на відгуки до серіалу, ймовірно, обоє будуть номіновані наступного року на Еммі.

Інші актори серіалу:

Нік Робінсон – Шон,

Аніка Ноні Роуз – Регіна,

Трейсі Вілар – Йоланда,

Райлі Нівах Віттет – Медді, донька Алекс,

Біллі Берк – Генк, батько Алекс,

Б.Дж. Гаррісон – Деніс,

Емі Рейд – Джоді,

Аймі Кареро – Денієль.

Увага! У матеріалі статті містяться спойлери головного сюжету серіалу. Якщо ви ще не бачили серіал, ми радимо вам пропускати деталі у тексті, де написано "Увага Спойлер!", щоб не зіпсувати собі враження від шоу.

Рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes та IMDb

На незалежному сайті Rotten Tomatoes серіал "Покоївка" за місяць від дати дебюту отримав рейтинг у 97% "сертифікованої свіжості" від критиків та 86% склав у рейтингу відгуків глядацької авдиторії. Рейтинг серіалу на IMDb складає – 8,5.

Про що говорять історії героїв

Алекс мріє стати письменницею, колись вона отримала грант на стипендію у коледжі на факультеті мистецтв. Закохавшись у бармена, Алекс вийшла заміж та завагітніла.



Кадр із серіалу "Покоївка" / Фото з Кіноріуму

Увага СПОЙЛЕР! Алекс відмовилась від аборту, який їй запропонував зробити чоловік – Шон.

Шон мріє проїхати велосипедний марафон, працює в місцевому барі. Невміння керувати свою агресію та інші емоції погіршують ситуацію внаслідок алкогольної залежності. Тож Алекс з донькою, на ім'я Медді, виявляються заручниками ситуації. Хоч і насправді заручників три. Усі розуміють свою відповідальність, але кожен справляється з нею, як вміє.

Звісно, що сама Алекс – це і є колективний образ тисячі жінок, які потерпають від сучасної проблеми, яка мало озвучена і має назву "емоційне насилля". Проблема, яку висвітлюють у серіалі, дає нам шанс зрозуміти: на жаль, жодна людина на 100 % не захищена від емоційного насилля та його наслідків ні державними програмами, ні поліцією, ні судом.

Коли шлюб падає на дно, то потопельниками стануть або усі, або хтось наважиться порвати ці пута – і врятується. І цим "хтось" стає Алекс, яка однієї рутинної ночі, після скандалу з Шоном, вирішує втекти заради безпеки Медді.

Рішення піти з сім'ї, у якій здійснюється емоційне насилля, залишається за постраждалим, як і рішення про повернення. Хтось остаточно йде після 5 спроби, а хтось залишається у сім'ї. Часто заради дітей. У кожного свій вибір: сидіти на підлозі у приміщенні річного вокзалу, останні гроші витратити на іграшку для дитини, щоб її розрадити. Чи залишитись біля емоційно нестабільного чоловіка, який може покалічити не тільки вас, а й дитину. У кожного свій вибір.

Увага СПОЙЛЕР! У першій серії, на шляху до будинку, де Алекс повинна була переробити прибирання, донька загралась лялькою і її впустила через відкрите вікно машини. Алекс настільки забула за себе, свої потреби і свій глузд, що залишає на шосе машину і біжить шукати ляльку обабіч дороги. В автомобіль, де залишилась Медді, врізається інша автівка. Медді залишається жива, але цей шок повертає Алекс до тверезого розуму.

На загальний психологічний фон головної героїні варто спробувати дивитись без осуду та оцінки. Хотілось також звернути увагу на те, що Медді має цілих двох люблячих батьків – і в ситуації, коли вони обоє страждають від того, що не знайшли себе у житті і кожен з них бажає однаково дитину підтримати, не нашкодити та не скривдити. Обоє стараються, і очевидно нарізно у них це виходить робити краще, аніж разом.



Марґарет Квеллі та Райлі Нівах Віттет / Фото з інстаграму Марґаретт Квеллі

"Ти працюватимеш? Хто буде доглядати за дитиною?"

В одному з діалогів трапляється така фраза. Тож зупинимось на правах. Нагадаємо собі, що у людини є невід'ємне право на повагу до гідності. В Україні воно, до речі, закріплене на рівні Конституції. Ми живемо у 21 столітті, де жінка має право на власний бізнес та роботу. А може просто отримувати задоволення від виховання дитини чи дітей протягом трьох років декрету. Або просто без дітей і декрету любити вести господарство. Може займати найвищу посаду у юридичній компанії, забезпечувати свою рідню і залишатись чайлдфрі. Усе це про права і свободи. Як і серіал – він про вибір.

І у Алекс він теж є – принц на білому коні, Нейт, який закоханий у Алекс ще з давніх часів, коли він теж працював у барі. Тепер він розлучений, прекрасно справляється своїми батьківськими обов'язками. Готовий прийти на допомогу 24 на 7.

Увага СПОЙЛЕР! Але виявляється, що Нейт – це теж не вибір для Алекс. Вона не може бути з Нейтом, доки залежна від нього фінансово та умовно, адже він їй дуже допоміг у скрутній ситуації, коли всі решта відвернулись. У чому ж справа? Чому просто не залишити свої упередження? Адже тоді всі проблеми будуть вирішеними, і з житлом, і з грошима, навіть з "татом" для Медді. Нейт – чудова людина, прекрасно ставиться до Медді та Алекс. Зрештою, і з коханням було б вирішено теж. Відповідь варто шукати у тому ж посттравматичному синдромі – одного разу їй вже усім докорили. Вона мусить бути незалежною. Щоб показати приклад доньці, що може бути інакше. Щоб впевнено стояти на землі для себе і для доньки.

Марґарет Квеллі та Райлі Нівах Віттет / Фото з інстаграму Марґаретт Квеллі Увага СПОЙЛЕР! У серії під назвою "Морське скло" у Шона стається зрив внаслідок вживання наркотиків та алкоголю. Йому соромно повертатись додому, адже він повинен доглядати дочку, за право опіки, над якою він бореться. Робота у барі його підкошує і у наступних серіях він залишить роботу, почне ходити (як пізніше виявиться) з батьком Алекс на терапію для алкоголіків. І нам показують нормальні взаємини між Алекс та Шоном, здається навіть, що вони готові почати все спочатку заради Медді, заради своїх почуттів. Але, як кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш. Стосунки "доньки-матері"

Автори серіалу показують також дуже складний образ взаємовідносин доньки та матері. На перший погляд здається, що це взаємна залежність, але справжня проблема значно глибша.

Увага СПОЙЛЕР! Мати Алекс – Пола – теж колись постраждала від домашнього насилля. Пола забрала Алекс аж на Аляску. Чоловік Поли лікувався від алкоголізму і, здається, знайшов вихід через віру та роботу. Внаслідок постравматичного синдрому та тривожності розвинулись біполярні розлади, від яких вона страждає найбільше, хоч і не визнає цього. Алекс звикла опікуватись матір'ю. Тож вона дуже легко втілюється в роль матері для Медді, адже знайома з терміном відповідальність, але далеко не знайома із сепарацією. Для Алекс важко відпустити матір і зрозуміти, що у мами може бути також свій вибір (можливо не завжди найкращий для неї самої, але він її).

Глибина образів – спойлери на кожному кроці

Гора у Міссулі, на яку підіймається Алекс у своїх медитаціях, це вона сама. В останніх серіях ми бачимо, як вона лежить на дні провалля. І звуки важко долинають до неї. Вона відкриває у собі друге дихання до життя. На неї чекають багато відкриттів, вона пізнає свої страхи, бажання та згадає про саму себе. Вона повірила у власні сили.

Багато хто вважає, що серіал закінчується хепі-ендом. Але історія матері-одиначки з маленької дитиною не може просто так закінчитись на кадрах автомобіля, яка від’їздить на зустріч сходу сонця. Для них обох це тільки початок. Початок тільки їхньої історії. Такі історії варто знімати і про них варто говорити публічно. Людям потрібно зрозуміти, що життя продовжується, навіть після важкого рішення про те, щоб піти. Людям важливо знати, що за тією межею життя може бути хорошим. І що усім все вдасться.

Висновок

Про те, що серіал розкриває проблему домашнього насилля – це не секрет. Телефон допомоги та сайт, де можна знайти підтримку, з'являється у кінці серіалу. Це добре для жителів США. Ще краще було б добре мати адаптований телефон під кожну країну. Netflix доступний у багатьох країнах світу за підпискою. Сумно, що люди, які потребують таких контактів часто не можуть собі дозволити цю підписку. Щоб подивитись серіал, щоб дізнатись номер, щоб осмислити це. Тому, є думка, що серіал не для тих, хто страждає. А для тих, хто бачить, як люди страждають. Не про те, як ви вчинили б на місці головного героя чи героїні, а про те, як ви могли б допомогти, якби дізнались, що хтось знайомий або навіть незнайомий знаходиться у скрутній ситуації. Серіал не намагається кого-небудь чомусь навчити, адже це реальність. Але варто бути обачним до екранної чи літературної презентації реальності з усіма її художніми прийомами.

Оцінка редакції Кіно 24:

Музичний супровід – 10 з 10.

Загальна оцінка серіалу 9 з 10.

Пам’ятку для тих, хто знає жінок, які потребують допомоги, можна знайти на сайті Фонду "Горіховий дім", який займається справами розвитку жіночого реінтеграційного центру. Кожен може долучитись та допомоги тим, хто цього потребує.

"Покоївка" 2021: дивіться трейлер серіалу