"Горничная" – это история об ошибках и человечности, о любви к детям и самому себе, о стыде и тяжелой работе. История о потерянных людях, которые учатся жить на собственных ошибках.

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Официальный сюжет сериала

Важно знать, что история, которую нам рассказывают через экраны, – это настоящая история, основанная на реальных фактах. Автором является Стефани Лэнд – теперь уже американская писательница, которая стала популярной благодаря своим романам, в частности, книге "Горничная. Тяжелая работа, низкая плата и материнская воля к выживанию". Сериал рассказывает нам о молодой маме, которая решается уйти от мужа. Ей придется стать матерью-одиночкой, столкнуться с жизнью на грани бедности и собственными страхами.

Актеры, принявшие участие в шоу

Сериал отличается особо сильным актерским составом. Возможно, это потому, что главных женских персонажей играют реальные мать и дочь. Это Маргарет Куэлли в роли Алекс и Энди Макдауэлл в роли ее матери Полы. Актрисы играют роли, будто прожили их в жизни – очень сильно. Судя по отзывам к сериалу, вероятно, обе будут номинированы в следующем году на Эмми.

Другие актеры сериала:

Ник Робинсон – Шон,

Аника Нони Роуз – Регина,

Трейси Вилар – Йоланда,

Райли Нивах Виттет – Медди, дочь Алекс,

Билли Берк – Генк, отец Алекс,

Б.Дж. Гаррисон – Денис,

Эми Рейд – Джоди,

Айми Кареро – Дэниель.

Внимание! В статье содержатся спойлеры главного сюжета сериала. Если вы еще не видели сериал, мы советуем пропускать детали в тексте, где написано "Внимание, спойлер!", чтобы не испортить себе впечатление от шоу.

Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes и IMDb

На независимом сайте Rotten Tomatoes сериал "Горничная" за месяц с даты дебюта получил рейтинг в 97% "сертифицированной свежести" от критиков, и 86% в рейтинге отзывов зрительской аудитории. Рейтинг сериала на IMDb составляет – 8,5.

О чем говорят истории героев

Алекс мечтает стать писательницей и получила грант на стипендию в колледже на факультете искусств. Влюбившись в бармена, Алекс вышла замуж и забеременела.

Кадр из сериала "Горничная" / Фото из Кинориума

Внимание, спойлер! Алекс отказалась от аборта, который ей предложил сделать муж – Шон.

Шон мечтает проехать велосипедный марафон, работает в местном баре. Неумение управлять своей агрессией и другими эмоциями усугубляют ситуацию вследствие алкогольной зависимости. Так что Алекс с дочерью Мэдди оказываются заложниками ситуации. Хотя на самом деле заложников трое. Все понимают свою ответственность, но каждый справляется с ней как умеет.

Конечно, сама Алекс – это и есть коллективный образ тысячи женщин, страдающих от современной проблемы, которая мало озвучена и называется "эмоциональное насилие". Проблема, освещенная в сериале, дает нам шанс понять: к сожалению, ни один человек на 100% не защищен от эмоционального насилия и его последствий ни государственными программами, ни полицией, ни судом.

Когда брак падает на дно, то утопленниками станут либо все, либо кто-то решится порвать эти узы – и спасется. И этим "кем-то" становится Алекс, которая в одну ночь после скандала с Шоном решает сбежать ради безопасности Мэдди.

Решение уйти из семьи, в которой совершается эмоциональное насилие, остается за пострадавшим, как и решение о возвращении. Кто-то окончательно уходит после 5 попытки, а кто-то остается в семье. Часто ради детей. У каждого свой выбор: сидеть на полу в помещении речного вокзала, последние деньги потратить на игрушку для ребенка, чтобы его порадовать. Или остаться возле эмоционально нестабильного мужа, который может покалечить не только вас, но и ребенка. У каждого свой выбор.

Внимание, спойлер! В первой серии по дороге к дому, где Алекс должна была сделать уборку, дочь заигралась куклой и уронила ее через открытое окно машины. Алекс настолько забыла о себе, своих нуждах и своем разуме, что оставила на шоссе машину и побежала искать куклу на обочине дороги. В автомобиль, где осталась Мэдди, врезается другой автомобиль. Мэдди остается жива, но этот шок возвращает Алекс к здравому смыслу.

На общий психологический фон главной героини следует попытаться смотреть без осуждения и оценки. Хотелось также обратить внимание на то, что у Мэдди есть целых два любящих родителя – и в ситуации, когда они оба страдают от того, что не нашли себя в жизни, каждый из них хочет одинаково ребенка поддержать, не навредить и не обидеть. Оба стараются, и, очевидно, раздельно у них это получается делать лучше, чем вместе.

Маргарет Куэлли и Райли Нивах Виттет / Фото из инстаграма Маргарет Куэлли

"Ты будешь работать? Кто будет смотреть за ребенком?"

В одном из диалогов встречается такая фраза. Так что остановимся на правах. Напомним, что у человека есть неотъемлемое право на уважение достоинства. В Украине оно, кстати, закреплено на уровне Конституции. Мы живем в 21 веке, где женщина имеет право на свой бизнес и работу. А может просто получать удовольствие от воспитания ребенка или детей в течение трех лет декрета. Или просто без детей и декретов любит вести хозяйство. Может занимать высшую должность в юридической компании, обеспечивать свою семью и оставаться чайлдфри. Все это о правах и свободах. Как и сериал – он о выборе.

И у Алекс он тоже есть – принц на белом коне, Нейт, который влюблен в Алекс еще с давних времен, когда он тоже работал в баре. Теперь он разведен, прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями. Готов прийти на помощь 24 на 7.