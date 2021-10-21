Сериал стартовал 1 октября, и если он достигнет указанной цифры в течение первых 28 дней, он обойдет "Ход королевы", который за этот же промежуток времени посмотрело 62 миллиона аккаунтов, и займет пятое место по количеству просмотров среди оригинальных проектов Netflix наряду с сериалами "Секс/жизнь" и третьим сезоном "Очень странные дела".
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Коротко о сериале "Уборщица"
В основу мини-сериала по сценарию Молли Смит Мецлер легла книга Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты". В центре драмы находится одинокая мать Алекс, которая вынуждена заниматься уборкой помещений, чтобы свести концы с концами и обеспечить своей дочери лучшее будущее.
Трейлер сериала "Уборщица": смотрите видео онлайн
Главные роли в сериале исполняют:
- Маргарет Куэлли;
- Райли Невэй Уиттэт;
- Ник Робинсон;
- Аника Нони Роуз;
- Трэйси Вилар;
- Билли Бёрк;
- Энди МакДауэлл;
- Реймонд Эблэк;
- Б.Дж. Харрисон;
- Ксавьер де Гузман;
- Эйми Карреро;
- Тоби Левинс.
Среди режиссерского состава сериала – Джон Уэллс, Зинга Стюарт, Хелен Шейвер, Лила Нойгебауэр и Куйен Трэн. Одними из продюсеров экранизации выступают Марго Робби и Том Акерли.