Сериал стартовал 1 октября, и если он достигнет указанной цифры в течение первых 28 дней, он обойдет "Ход королевы", который за этот же промежуток времени посмотрело 62 миллиона аккаунтов, и займет пятое место по количеству просмотров среди оригинальных проектов Netflix наряду с сериалами "Секс/жизнь" и третьим сезоном "Очень странные дела".

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Коротко о сериале "Уборщица"

В основу мини-сериала по сценарию Молли Смит Мецлер легла книга Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты". В центре драмы находится одинокая мать Алекс, которая вынуждена заниматься уборкой помещений, чтобы свести концы с концами и обеспечить своей дочери лучшее будущее.

Трейлер сериала "Уборщица": смотрите видео онлайн

Главные роли в сериале исполняют:

  • Маргарет Куэлли;
  • Райли Невэй Уиттэт;
  • Ник Робинсон;
  • Аника Нони Роуз;
  • Трэйси Вилар;
  • Билли Бёрк;
  • Энди МакДауэлл;
  • Реймонд Эблэк;
  • Б.Дж. Харрисон;
  • Ксавьер де Гузман;
  • Эйми Карреро;
  • Тоби Левинс.

Среди режиссерского состава сериала – Джон Уэллс, Зинга Стюарт, Хелен Шейвер, Лила Нойгебауэр и Куйен Трэн. Одними из продюсеров экранизации выступают Марго Робби и Том Акерли.