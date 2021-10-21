Серіал стартував 1 жовтня, і якщо він досягне зазначеної цифри протягом перших 28 днів, він обійде "Ферзевий гамбіт". Останній за такий проміжок часу подивилося 62 мільйони акаунтів. Тоді новий проєкт посяде п'яте місце за кількістю переглядів серед оригінальних на Netflix поряд із серіалами "Секс/життя" й третім сезоном серіалу "Дивні дива".

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Коротко про серіал "Покоївка"

В основу мінісеріалу за сценарієм Моллі Сміт Мецлер лягла книга Стефані Ленд "Покоївка. Історія матері-одиначки, що вирвалася з убогості". У центрі драми перебуває самотня мати Алекс, яка змушена займатися прибиранням, щоб звести кінці з кінцями та забезпечити своїй дочці краще майбутнє.

"Покоївка" вже тривалий час впевнено утримує другу позицію у 10-ці найкращих серіалів на Netflix в Україні.

Трейлер серіалу "Покоївка": дивіться відео онлайн

Головні ролі у серіалі виконують:

Маргарет Квеллі;

Райлі Неві Уїттет;

Нік Робінсон;

Аніка Ноні Роуз;

Трейсі Вілар;

Біллі Берк;

Енді МакДауелл;

Реймонд Еблек;

Бі Джей Харрісон;

Ксав’єр де Гузман;

Еймі Каррера;

та Тобі Левінс.

Серед режисерського складу серіалу – Джон Веллс, Зінга Стюарт, Хелен Шейвер, Ліла Неджебауер і Куйен Трен. Одними з продюсерів екранізації виступають Марго Роббі і Том Аскерлей.

Також 20 жовтня Netflix оголосив, що п'ятий сезон серіалу "Паперовий будинок" подивилося 69 мільйонів акаунтів, а третій сезон серіалу "Статеве виховання" – 55 мільйонів.