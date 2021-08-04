Сценарій фільму "Дім Ґуччі" ґрунтується на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі": Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". В основі сюжетної історії картини – вбивство Мауріціо Ґуччі – онука засновника італійського модного Дому Gucci, якого застрелили в 1995 році. Вбивцю найняла колишня дружина Мауріціо – Патриція Реджіані. Як це все було? Читайте далі на Кіно 24.

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Передісторія фільму "Дім Ґуччі"

Патриція Реджані у 1972 році вийшла заміж за 20-річного Мауріціо Ґуччі. Він був онуком легендарного засновника Gucci Ґуччіо Ґуччі. За 15 років спільного життя в пари народилися дві донечки, які, власне, виграли гучну битву за контроль над брендом Gucci. Доньки стали обличчям італійських таблоїдів, які показували безліч яскравих фотографій Патриції в темних сонцезахисних окулярах і неймовірних прикрасах, начебто в образі Елізабет Тейлор.



Патриція Реджані / Фото Legion-Media



Патриція була напрочуд екстравагантною, у ЗМІ її називали Леді Ґуччі. Вона любила розкіш, яхти, пентхауси. Щоразу, коли вона захотіла – проводила час на своїй яхті Creole чи у пентхаусі в Олімпійській вежі Манхеттена. Кажуть, вона могла витратити майже 10 тисяч доларів в місяць тільки на квіти.

Краще, я плакатиму в Rolls-Royce, ніж буду щасливою на велосипеді,

– найвідоміша фраза Патриції Реджані.

Коли у 80-х роках Мауріціо поїхав у відрядження, вона зрозуміла, що чоловік залишив її та їхніх доньок назавжди. Він зустрів там набагато молодшу жінку і зрадив Леді Ґуччі з нею. Далі була ще одна коханка. Пройшло декілька років і через вдасні невдачі і проблеми в управлінні компанії Мауріціо продав бренд Gucci бахрейнській фірмі Investcorp.



Мауріціо Ґуччі / Фото Legion-Media

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Вбивство Мауріціо Ґуччі

Ображена жінка вирішує організувати вбивство – через свою подругу-екстрасенса, якій духи і підказали цю ідею. Вона замовляє кілера Бенедетто Черауло, який погоджується на це за величезний гонорар. 27 березня 1995 року кілер застрелив 46-річного Мауріціо у вестибюлі його офісу неподалік модного кварталу Мілана.

Розкрити злочин поліції вдалося у 1997 році, коли слідчі розглянути версію про причетність першої дружини до вбивства. Всі співучасники зізналися у злочині і через рік судових розглядів "Чорна вдова Gucci" (Патриція Ґуччі, – Кіно 24) вирушила за ґрати на 26 років.



Патриція Реджані після винесення вироку у суді, 1998 рік / Фото Legion-Media

У 2011 році Патриції запропонували достроково перейти у відкриту в'язницю, з якої можна кожен день можна йти на декілька годин на роботу, але вона відмовилася.

Ні, дякую. Я ніколи в житті не працювала і вже точно не збираюся починати зараз,

– відповіла Реджані в залі суду.

Зараз Патриція живе в Мілані, отримує щорічний грант від маєтку Мауріціо, і час від часу її можна побачити у престижних бутиках міста зі своїм коханим папугою Бо на плечі.

Я все ще відчуваю себе в Gucci – фактично, найбільш автентичною Gucci з усіх,

– сказала Патриція Реджані в інтерв'ю в 2014 році, щоб пояснити, як тісно пов'язана з Домом.

Актори та ролі драми "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта

Головну роль Леді Ґуччі зіграє Леді Ґаґа. Однак, були чутки, що її може зіграти Анджеліна Джолі;

Адам Драйвер зіграє Мауріціо;

Джаред Лето перевтілиться в Паоло;

Аль Пачіно стане Альдом;

Джеремі Айронс зіграє роль Родольфо Гуччі;

Сальма Хайєк з'явиться в ролі Піни Авріемми, подруги і ясновидиці Патриції.



Актори фільму "Дім Ґуччі" / Фото Кіноріум

Образи головних героїв у драмі

Щоб краще зобразити стиль Мауріціо Ґуччі і Патриції Реджані стилісти добре попрацювали. Образ Ґаґи в ролі Патриції у фільмі – дуже яскравий, особливо це помітно під час катання на лижах. На спільному фото в засніжених горах Грессоне-Сен-Жан в Італії Ґаґа і Драйвер – в костюмах моди apres-ski 1980-х років.

Ґаґа одягнена у чорну водолазку, спортивні штани, ефектні золоті прикраси із перлинами, а на голові – біла хутряна шапка. Передати образ "чорної вдови" в ролі Ґаґи змогла стилістка Джанта Йейтс. Адам Драйвер вбраний у в’язаний білий светр, на його поясі – білосніжна куртка. Доповнили образ стильними дизайнерськими окулярами.



Адам Драйвер та Леді Ґаґа в ролях Мауріціо Ґуччі й Патриції Реджані / Фото Кіноріум

Не менш дивовижним є образ Ґаґи в сукні у великий горох Max Mara, картатому тренчі Burberry і шовковій хустці Gucci і, безперечно, з великою кількістю прикрас. Адам – у стильному стриманому костюмі із золотими ґудзиками.



Адам Драйвер та Леді Ґаґа в ролях Мауріціо Ґуччі і Патриції Реджані / Фото Кіноріум

Що показали в трейлері "Дім Ґуччі"

Трейлер насамперед вражає шиком та зухвалістю італійської родини. Цікаво, що автори фільму також постарались додати справжності до фільму – усі актори говорять англійською мовою, але з особливим італійським акцентом.

"Дім Ґуччі" 2021: дивіться трейлер фільму онлайн