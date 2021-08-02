Згадайте, як Джаред Лето виглядав в ролі Джокера ("Ліга справедливості Зака Снайдера"), Майкла Морбіуса ("Морбіус"), чи в образі Района ("Далласький клуб покупців"). Начебто, нас уже нічого б не мало дивувати. Всі перевтілення актора – унікальні, але в кінохіті "Дім Ґуччі" актор здивував, як вперше!
А ви вже бачили Леді Ґаґа жадає помсти в українському трейлері "Дім Ґуччі" – кримінальний кінохіт 2021 року
Джаред Лето в образі Паоло Ґуччі
Гримери постаралися так, що фанати ледь впізнали актора – сиві пасма волосся, густі темні вуса, масивне підборіддя, абсолютно інша зачіска – протилежна стилю Джареда Лето. Стилісти доповнили образ класичним костюмом із краваткою і бутоньєркою в нагрудній кишені.
Персональним постером в образі Паоло Ґуччі актор поділився у своєму інстаграмі.
Як підписники відреагували на такий образ актора
- "Хто-небудь, дайте цій людині Оскар прямо зараз";
- "Оце так трансформація!";
- "Джареде, ти найкращий";
- "Я дуже схвильована через цей фільм";
- "Джареде, ти зробив чудову роботу! Не можу дочекатися!";
- "Ти виглядаєш чарівно!";
- "Вітаю з фільмом, Джареде, чекаю з нетерпінням";
- "Оце так! Це шедевр!";
- "Ось тут ти виглядаєш на свій вік";
- "Дивовижна трансформація";
- "Наш хамелеон".
В той же день актор опублікував і трейлер фільму "Дім Ґуччі": дивіться онлайн
Який сюжет кримінального "Дім Ґуччі"
Цей кримінальний трилер Рідлі Скотта – одна з найгарячіших кінопрем'єр 2021 року. Розповідає про інтриги та помсту в модному Домі Ґуччі. Режисер створив "Дім Ґуччі" у співпраці з модним домом Ґуччі. Зауважимо, що сама сім'я Ґуччі не володіє цим будинком із 1993 року. Дім моди надав продукції Скотта доступ до архівів гардероба для дизайну костюмів і реквізитів для фільму.
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У кінострічці, крім Джареда Лето, зіграють такі зірки:
- Адам Драйвер ("Аннет"),
- Леді Ґаґа ("Народження зірки"),
- Аль Пачіно ("Хрещений батько"),
- Джеремі Айронс ("Міцний горішок 3"),
- Сальма Гаєк ("Тілоохоронець для дружини кіллера"),
- Джек Г'юстон "Бен-Гур"),
- Камілла Коттен ("Стілвотер").