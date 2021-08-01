Серпень 2021 року потішить нас гарячими новинками, фільмами, які останнім часом у всіх на устах. Серед них: блокбастери, комедії, мультфільми, драми та жахи, і, навіть еротика. "Загін самогубців: Місія навиліт", "Рок Доґ 2", "Кодекс кілера", "Сексуальна залежність" та інші – в кінотеатрах вийдуть проєкти найкращих режисерів сьогодення.
До теми Три гарячі кінопрем'єри тижня, заради яких варто піти в кінотеатр
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"Загін самогубців: Місія навиліт"
Невдовзі на нас чекає неймовірний фільм із напруженим сюжетом. Приречених на довічне ув'язнення злочинців відправлять на нове завдання – в якусь американську республіку, де панує місцевий диктатор. Загін висадять на віддалений острів, який кишить ворогами та проблемами. Але напруги між персонажами вистачатиме і без додаткових зовнішніх чинників.
"Загін самогубців: Місія навиліт" 2021: дивіться трейлер
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"Рок Доґ 2"
Тібетський мастиф Боді – головний персонаж – сповнений сили та енергії, він непосида і готовий йти до своєї цілі, не зважаючи ні на що. А ще він дуже хоче присвятити себе музиці. І ось – він потрапляє в рок-гурт. Щастю немає меж. Як Боді та його друзі зрозуміють справжню ціну слави – в прем’єрі цього місяця.
"Рок Доґ 2" 2021: дивіться трейлер
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"НЕідеальний чоловік"
Це фільм, у якому будуть танці, жарти й пробіжки по полю. За сюжетом фільму, головна героїня Альма (Марен Еггерт) – вчена зі світовим ім'ям, увійшла до списку перших людей, яким необхідно оцінити тріумфальний прорив людства та відповісти на питання: чи можуть андроїди повноцінно жити серед людей і стати ідеальним партнером? Це фантастика з елементами романтичної комедії, хоча, як таких класичних елементів фантастичного жанру ви не отримаєте.
"НЕідеальний чоловік" 2021: дивіться трейлер
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"Персонаж"
Пригодницька комедія про самотнього касира з банку, який виявляє, що насправді він – фоновий персонаж у відеогрі "Фрі Сіті".
"Персонаж" 2021: дивіться трейлер
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"Шербурзькі парасольки"
За сюжетом юна Женев'єва (Катрін Денев) працює в сімейному галантерейному магазинчику – продає парасольки. Вона закохана в автомеханіка Гі (Ніно Кастельнуово), і той відповідає їй взаємністю. Але незабаром Гі забирають в армію та відправляють в Алжир. Розлучаючись, закохані обіцяють чекати один одного. Згодом Женев'єва дізнається, що вона вагітна, а звісток від коханого все немає, і дівчина погоджується на шлюб із заможним і солідним чоловіком.
"Шербурзькі парасольки" 2021: дивіться трейлер
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"Кодекс кілера"
Якщо любите кілери – цей фільм саме для вас. У дитинстві Анну врятував легендарний найманий убивця Муді. Чоловік став її опікуном та навчив премудростям професії. Тепер Анна – найкваліфікованіша кілерка світу. Коли Муді раптово гине від рук найманця, Анна прагне помститися. У цьому їй допоможе конкурент, що роками забирав найдорожчі контракти. Непримиренні вороги об'єднають зусилля, щоб вистежити вбивцю.
"Кодекс кілера" 2021: дивіться трейлер
Цікаво Поганці, вбивства, нерозгадані таємниці в офіційному трейлері "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю
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"Сексуальна залежність"
Якщо ви маєте намір глячнути легкий, але еротично романтичний фільм, то цей точно має захопити вас. Еротика, секс, кохання, пристрасть, таємні зустрічі – звучить нічогенько, егеж? Головний герой – успішний чоловік, харизматичний, але одружений. Вона, головна героїня, постійно чекає зустрічі з ним, таємно від усіх. Вони – як вогонь і вода!
"Сексуальна залежність" 2021: дивіться трейлер
Це важливо Популярні серіали на Netflix українською мовою або з субтитрами
Ще більше прем’єр серпня 2021:
- "Байконур. Вторгнення" (реж. Ангел Ангелов, документальний, Україна);
- "Монстри: поворот не туди" (реж. Алессіо Ліґуорі, жахи, Італія, Німеччина);
- "Прибулець з казки" (реж. Томаш Шафранський, бойовик, комедія, Польща);
- "Таємниця парку розваг" (реж. Дінг Ліанг, комедія, мультфільм, Китай);
- "Нюхвілль" (реж. Тобі Генкель, Дженс Мюллер, мультфільм, Німеччина, Бельгія);
- "Не дихай 2" (реж. Родольфо Саягес, жахи, трилер, США);
- "ІнстаЗірка" (реж. Магнус фон Хорн, драма, мелодрама, Польща, Швеція);
- "Другий шанс на кохання" (реж. Адріана Тріджіані, комедія, мелодрама, США);
- "Щенячий патруль у кіно" (реж. Келлан Брукнер комедія, мультфільм, США, Канада);
- "Гуллівер повертається" Ілля Максимов, мультфільм, пригоди, Україна);
- "Ремінісценція" (реж. Ліза Джой, мелодрама, трилер, США);
- "Опівночі у високій траві" (реж. Рендалл Емметт, детектив, кримінал. США);
- "Прокляття пікової дами" (реж. Патрік Вайт, жахи, Канада);
- "Кендімен" (реж. Ніа Дакостажахи, трилер, Канада, США);
- "Остання місія Пола В.Р." (реж. Ромен Киро драма, фантастика, Франція);
- "Двоє друзів і борсук" (реж. Гунхільд Енгер, комедія, мультфільм, Норвегія).