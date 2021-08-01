Серпень 2021 року потішить нас гарячими новинками, фільмами, які останнім часом у всіх на устах. Серед них: блокбастери, комедії, мультфільми, драми та жахи, і, навіть еротика. "Загін самогубців: Місія навиліт", "Рок Доґ 2", "Кодекс кілера", "Сексуальна залежність" та інші – в кінотеатрах вийдуть проєкти найкращих режисерів сьогодення.

До теми Три гарячі кінопрем'єри тижня, заради яких варто піти в кінотеатр

"Загін самогубців: Місія навиліт"

Дата прем’єри: 5 серпня

Режисер: Джеймс Ганн

Країна: США

Оригінальна назва:The Suicide Squad

У головних ролях: Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джай Кортні, Юель Кіннаман, Майкл Рукер, Пітер Капальді

Невдовзі на нас чекає неймовірний фільм із напруженим сюжетом. Приречених на довічне ув'язнення злочинців відправлять на нове завдання – в якусь американську республіку, де панує місцевий диктатор. Загін висадять на віддалений острів, який кишить ворогами та проблемами. Але напруги між персонажами вистачатиме і без додаткових зовнішніх чинників.

"Загін самогубців: Місія навиліт" 2021: дивіться трейлер

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"Рок Доґ 2"

Дата прем’єри: 5 серпня

Режисер: Марк Балдо

Країна: США

Оригінальна назва: Rock Dog 2

У головних ролях: Джейсон Сімпсон, Кетлін Барр, Ендрю Френсіс, Ешлі Болл, Брайан Драммонд

Тібетський мастиф Боді – головний персонаж – сповнений сили та енергії, він непосида і готовий йти до своєї цілі, не зважаючи ні на що. А ще він дуже хоче присвятити себе музиці. І ось – він потрапляє в рок-гурт. Щастю немає меж. Як Боді та його друзі зрозуміють справжню ціну слави – в прем’єрі цього місяця.

"Рок Доґ 2" 2021: дивіться трейлер

"НЕідеальний чоловік"

Дата прем’єри: 5 серпня

Режисер: Марія Шрадер

Країна: Німеччина

Оригінальна назва: Im Your Man

У головних ролях: Ден Стівенс, Марен Еггерт, Сандра Хюллер, Вольфганг Хюбш, Аніка Меєр

Це фільм, у якому будуть танці, жарти й пробіжки по полю. За сюжетом фільму, головна героїня Альма (Марен Еггерт) – вчена зі світовим ім'ям, увійшла до списку перших людей, яким необхідно оцінити тріумфальний прорив людства та відповісти на питання: чи можуть андроїди повноцінно жити серед людей і стати ідеальним партнером? Це фантастика з елементами романтичної комедії, хоча, як таких класичних елементів фантастичного жанру ви не отримаєте.

"НЕідеальний чоловік" 2021: дивіться трейлер

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"Персонаж"

Дата прем’єри: 12 серпня

Режисер: Шон Леві

Країна: США

Оригінальна назва: Free Guy

У головних ролях: Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, Джоді Комер, Джо Кірі, Ліл Релл Говері, Уткарш Амбудкар

Пригодницька комедія про самотнього касира з банку, який виявляє, що насправді він – фоновий персонаж у відеогрі "Фрі Сіті".

"Персонаж" 2021: дивіться трейлер

"Шербурзькі парасольки"

Дата прем’єри: 26 серпня

Режисер: Жак Демі

Країни: Франція, Німеччина

Оригінальна назва: Les parapluies de Cherbourg

За сюжетом юна Женев'єва (Катрін Денев) працює в сімейному галантерейному магазинчику – продає парасольки. Вона закохана в автомеханіка Гі (Ніно Кастельнуово), і той відповідає їй взаємністю. Але незабаром Гі забирають в армію та відправляють в Алжир. Розлучаючись, закохані обіцяють чекати один одного. Згодом Женев'єва дізнається, що вона вагітна, а звісток від коханого все немає, і дівчина погоджується на шлюб із заможним і солідним чоловіком.

"Шербурзькі парасольки" 2021: дивіться трейлер

"Кодекс кілера"

Дата прем’єри: 26 серпня

Режисер: Мартін Кемпбелл

Країна: США

Оригінальна назва: The Protégé

У головних ролях: Меґґі К’ю, Майкл Кітон, Семюел Л. Джексон, Роберт Патрік, Єкатеріна Бейкер, Орі Феффер та інші.

Якщо любите кілери – цей фільм саме для вас. У дитинстві Анну врятував легендарний найманий убивця Муді. Чоловік став її опікуном та навчив премудростям професії. Тепер Анна – найкваліфікованіша кілерка світу. Коли Муді раптово гине від рук найманця, Анна прагне помститися. У цьому їй допоможе конкурент, що роками забирав найдорожчі контракти. Непримиренні вороги об'єднають зусилля, щоб вистежити вбивцю.

"Кодекс кілера" 2021: дивіться трейлер

Цікаво Поганці, вбивства, нерозгадані таємниці в офіційному трейлері "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю

"Сексуальна залежність"

Дата прем’єри: 26 серпня

Режисери: Даніель Арбід, Анні Ерно

Країни: Бельгія, Франція

Оригінальна назва: Passion simple

В головних ролях: Сергій Полунін, Каролін Дюсе, Летиція Дош, Слиман Дазі, Лу-Теймур Тіон

Якщо ви маєте намір глячнути легкий, але еротично романтичний фільм, то цей точно має захопити вас. Еротика, секс, кохання, пристрасть, таємні зустрічі – звучить нічогенько, егеж? Головний герой – успішний чоловік, харизматичний, але одружений. Вона, головна героїня, постійно чекає зустрічі з ним, таємно від усіх. Вони – як вогонь і вода!

"Сексуальна залежність" 2021: дивіться трейлер

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