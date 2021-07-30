Уперше "НЕідеальний чоловік" був показаний на кінофестивалі в Берліні в основному конкурсі, ставши одним із фаворитів глядачів і критиків. Фільм хвалили за легкість, гумор, ненав'язливість та хімію між виконавцями головних ролей. Що й не дивно, адже робота Тома зіграв британський актор Ден Стівенс.

А ви бачили "НЕідеальний чоловік": мережу збив з пантелику фрагмент з фільму

Із Кіно 24 пресслужба фільму "Вольга Україна" поділилась ексклюзивним інтерв’ю з виконавцем головної чоловічої ролі в "НЕідеальному чоловікові" Деном Стівенсом. Спілкувалися під час фестивалю в Берліні й поділилися його позицією про новий фільм перед українською прем'єрою романтичної картини.

інтерв’ю з Деном Стівенсом, виконавцем головної чоловічої ролі в "НЕідеальному чоловікові"

Ден, на фестивалі фільм має скажених успіх. Причому й серед глядачів теж, не тільки згідно з оцінками конкурсного журі або критиків. Ви були впевнені в такій зустрічі?

Я знаю, що це може прозвучати нескромно, але так, був упевнений, що фільм полюблять. І я не люблю ось цього поділу на любов конкурсного журі, критиків і глядачів. Хоча розумію, що іноді так трапляється. В цьому і привабливість фестивалів у Берліні або Торонто, вони більш глядацькі, поділу в думках зазвичай не відбувається.

А в чому була ваша впевненість у проєкті, ви знали, що все вийде з моменту прочитання сценарію?

Усе було навіть не так. Спочатку я почув про цей проєкт і ще до того, як отримати сценарій – прочитав розповідь Емми Браславський, на основі якого і написана наша історія. Я закохався в персонажів і був радий отримати сценарій та пропозицію зіграти. Мені дуже подобається те, як знімає Марія Шрадер. Знаєте, такий тип фільмів, коли все здається зробленим легко й невимушено, але в цьому і вся сіль, вся режисерська праця. І сама роль Тома була вкрай інтригуючою.

Ден Стівенс у фільмі "НЕідеальний чоловік" / Фото Kinorium

Ваш герой Том і правда проходить кілька етапів свого роду еволюції на очах у глядачів, звичайно, це інтригує.

Саме так, грань цього переходу від когось, хто за фактом запрограмований нібито під Альму і грає свою роль, до істоти, яка приймає рішення на основі того, чому він навчився про роль людини, його волю й почуття. Потрібне було постійне калібрування тону – від комедії із серйозним обличчям, коли ви смієтеся над Томом, до повноцінного романтичного героя, з яким ви разом будете сміятися над життям, до такої собі повноцінної драматичної фігури, чиє майбутнє досить туманне. Але так, усе грав крізь призму самоіронії, про це в нас був відразу договір із режисером і командою в цілому.

Том має бути ідеалом, які знають усі таємні бажання і мрії Альми, але, чесно кажучи, тільки через живе спілкування з нею – він по-справжньому її розуміє. Це було навмисним висловлюванням про пріоритет людського перед алгоритмами машин?

Або ж це навпаки висловлювання, що люди насправді не завжди знають, чого хочуть (усміхається). Але, звичайно, я абсолютно згоден з тим, що зрозуміти живу людину, з усіма його сильними і слабкими сторонами можна тільки в режимі реального часу і не впевнений, що штучний інтелект здібний нас описати такими недосконалими, якими ми є.

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А які, можливо, ви уроки почерпнули для себе з цього сюжету?

Ви про те, як спілкуватися з леді? (Усміхається) У Тома дві прекрасні місії – усвідомити, що таке бути хорошою людиною й, що таке бути хорошим партнером, супутником, чоловіком для жінки. І ці цілі між собою, звичайно, перетинаються. Це прописні істини, як і те, що чоловік зобов'язаний поважати свою партнерку, по-справжньому слухати її, а не прикидатися – теж прописні істини. Які, на жаль, ми так часто забуваємо.

Ден, скажіть, а до якого жанру ви самі б визначили "НЕідеальний чоловіка"?

Це лірична й романтична комедія, яка використовує фантастичну фабулу для побудови сюжету, так що Том не розбиратиметься на деталі по ходу дії, зате буде прекрасно жартувати!



Ден Стівенс у фільмі "НЕідеальний чоловік" / Фото Kinorium

Що відомо про актора Дена Стівенса?

Ден Стівенс прокинувся зіркою після виходу на екрани шоу "Абатство Даунтон" і залишив його заради театру. Після цього Стівенс не боявся змінювати амплуа безліч разів, вибираючи вкрай різноманітні проєкти:

"Красуня та чудовисько";

"Легіон";

"Гість";

"Євробачення: Історія Вогняної саги";

"Наречена з того світу" й багато інших.

Про що фільм "НЕідеальний чоловік" ?

Це фільм, у якому будуть танці, жарти й пробіжки по полю. Це фантастика з елементами романтичної комедії, хоча, як таких класичних елементів фантастичного жанру ви не отримаєте.

За сюжетом фільму, головна героїня Альма (Марен Еггерт) – вчена зі світовим ім'ям, увійшла до списку перших людей, яким необхідно оцінити тріумфальний прорив людства та відповісти на питання: чи можуть андроїди повноцінно жити серед людей і стати ідеальним партнером?

При цьому кожного такого андроїда спеціально "налаштовують" під людину, його погляди, смаки й уподобання. Чи варто говорити, що Альма – дуже вперта жінка, недооцінила, що і її андроїд Том буде не такий простий, тож бажання повернутися на завод-виробник у нього точно не буде.

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