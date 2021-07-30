Впервые фильм "Я создан для тебя" был показан на кинофестивале в Берлине в основном конкурсе, став одним из фаворитов зрителей и критиков. Фильм хвалили за легкость, юмор, ненавязчивость и химию между исполнителями главных ролей. Что и неудивительно, так как работа Тома сыграл британский актер Дэн Стивенс.

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С Кино 24 пресс-служба фильма "Вольга Украина" поделилась эксклюзивным интервью с исполнителем главной мужской роли в ленте "Я создан для тебя" Дэном Стивенсом. Общались во время фестиваля в Берлине и поделились его позицией о новом фильме перед украинской премьерой романтической картины.

Интервью с Дэном Стивенсом, исполнителем главной мужской роли в ленте "Я создан для тебя"

Дэн, на фестивале фильм имеет бешеных успех. Причем и среди зрителей тоже, не только согласно оценкам конкурсного жюри критиков. Вы были уверены в такой встрече?

Я знаю, что это может прозвучать нескромно, но да, был уверен, что фильм полюбят. И я не люблю вот это разделение на любовь конкурсного жюри, критиков и зрителей. Хотя понимаю, что иногда так случается. В этом и прелесть фестивалей в Берлине или Торонто, они более зрительские, разделения во мнениях обычно не происходит.

А в чем была ваша уверенность в проекте, вы знали, что все получится с момента прочтения сценария?

Все было даже не так. Сначала я услышал про этот проект и еще до того, как получить сценарий, – прочитал рассказ Эммы Браславской, на основе которого и написана наша история. Я влюбился в персонажей и был рад получить сценарий и предложение сыграть. Мне очень нравится то, как снимает Мария Шрадер. Знаете, такой тип фильмов, когда все кажется сделанным легко и непринужденно, но в этом и вся соль, вся режиссерская работа. И сама роль Тома была крайне интригующей.



Дэн Стивенс в фильме "Я создан для тебя" / Фото Kinorium

Ваш герой Том и правда проходит несколько этапов своего рода эволюции на глазах у зрителей. Конечно, это интригует.

Именно так, грань этого перехода от кого-то, кто по факту запрограммирован якобы под Альму и играет свою роль, к существу, которое принимает решения на основе того, чему он научился, о роли человека, его воле и чувствах. Нужна была постоянная калибровка тона – от комедии с серьезным лицом, когда вы смеетесь над Томом, до полноценного романтического героя, с которым вы вместе будете смеяться над жизнью, такой себе полноценной драматической фигуры, чье будущее весьма туманно. Но да, все играл сквозь призму самоиронии, об этом у нас был сразу договор с режиссером и командой в целом.

Том должен быть идеалом, который знает все тайные желания и мечты Альмы, но, честно говоря, только через живое общение с ним – он по-настоящему ее понимает. Это было преднамеренное высказывание о приоритете человека перед алгоритмами машин?

Или же это наоборот высказывание, что люди на самом деле не всегда знают, чего хотят (улыбается). Но, конечно, я абсолютно согласен с тем, что понять живого человека, со всеми его сильными и слабыми сторонами, можно только в режиме реального времени, и не уверен, что искусственный интеллект способен нас описать такими несовершенными, какие мы есть.

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А возможно, вы какие-то уроки почерпнули для себя из этого сюжета?

Вы о том, как общаться с Леди? (Улыбается) У Тома две прекрасных миссии – осознать, что такое быть хорошим человеком и что такое быть хорошим партнером, спутником, мужчиной для женщины. И эти цели между собой, конечно, пересекаются. Это прописные истины, как и то, что мужчина обязан уважать свою партнершу, по-настоящему слушать ее, а не притворяться – тоже прописные истины. Которые, к сожалению, мы так часто забываем.

Дэн, скажите, а к какому жанру вы сами бы отнесли фильм "Я создан для тебя"?

Это лирическая и романтическая комедия, которая использует фантастическую фабулу для построения сюжета, так что Том не будет разбираться на детали по ходу действия, зато будет прекрасно шутить!



Дэн Стивенс в фильме "Я создан для тебя" / Фото Kinorium

Что известно об актере Дэне Стивенсе?

Дэн Стивенс проснулся звездой после выхода на экраны шоу "Аббатство Даунтон" и покинул его ради театра. После этого Стивенс не боялся менять амплуа множество раз, выбирая крайне разнообразные проекты:

"Красавица и чудовище";

"Легион";

"Гость";

"Евровидение: история огненной саги";

"Невеста с того света" и многие другие.

О чем фильм "Я создан для тебя"?

Это фильм, в котором будут танцы, шутки и пробежки по полю. Это фантастика с элементами романтической комедии, хотя как таковых классических элементов фантастического жанра вы не увидите.

По сюжету фильма, главная героиня Альма (Марен Эггерт) – ученая с мировым именем, вошла в список первых людей, которым необходимо оценить триумфальный прорыв человечества и ответить на вопрос: могут ли андроиды полноценно жить среди людей и стать идеальным партнером?

При этом такого андроида специально "настраивают" под человека, его взгляды, вкусы и предпочтения. Стоит ли говорить, что Альма – очень упрямая женщина, которая недооценила, что и ее андроид Том будет не такой простой, потому желания вернуться на завод-производитель у него точно не будет.

"Я создан для тебя" 2021: смотрите трейлер