Кроули возвращаются: какие актеры сыграют в сиквеле "Аббатство Даунтон 2"
Сторонники исторического сериала "Аббатство Даунтон" в ожидании нового сиквела к знаменитой драмы. Ленту планируют представить до конца 2021 года, а к своим ролям вернутся главные актеры проекту, которые уже стали любимцами публики.
Источник:The Hollywood Reporter
Любимый драматический сериал миллионов людей вернется на большие экраны благодаря сиквелу. В основу ленты положена история из жизни аристократов в ХХ веке, которую зрители могли следить в сериале и первом сиквеле "Аббатство Даунтон". Съемки фильма уже стартовали, а авторы отмечают, что его выход запланирован на 22 декабря 2021 года.
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Нет лучшего места для праздников, чем дом. А мы не можем представить лучшего подарка, чем воссоединение с Джулианом, Гаретом и всей семьей Даунтон в 2021 году, Кроули вернутся в дома к своим поклонникам,
– сказал глава Focus Features Питер Куявский.
Актеры фильма "Аббатство Даунтон 2"
На съемочную площадку "Аббатства Даунтон" вернулся сценарист Джулиан Фелоуз, который создаст новую невероятную историю. А вот экранизирует все режиссер Саймон Кертис.
Вернутся на экраны и любимые персонажи зрителей. В фильме "Аббатство Даунтон" можно будет увидеть актеров:
- Хью Бонневилль – граф Грэнтэм, Роберт Кроули
- Мэгги Смит – Вайолет, графиня Грэнтэм
- Джим Картер – дворецкий Чарльз Карсон
- Лора Кармайкл – леди Эдит, дочь графа
- Мишель Докери – леди Мэри
- Пенелопа Уилтон – Изабел Кровли
- Элизабет Макговерн – Кора Кровли, графиня Грэнтэм и др.
Также ожидается и появление новых героев, ведь в актерском касте "Абаства Даунтон 2" можно увидеть Хью Дэнси, Лору Геддок, Доминика Веста и Натали Бай.
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