Сторонники исторического сериала "Аббатство Даунтон" в ожидании нового сиквела к знаменитой драмы. Ленту планируют представить до конца 2021 года, а к своим ролям вернутся главные актеры проекту, которые уже стали любимцами публики.

Любимый драматический сериал миллионов людей вернется на большие экраны благодаря сиквелу. В основу ленты положена история из жизни аристократов в ХХ веке, которую зрители могли следить в сериале и первом сиквеле "Аббатство Даунтон". Съемки фильма уже стартовали, а авторы отмечают, что его выход запланирован на 22 декабря 2021 года.

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Нет лучшего места для праздников, чем дом. А мы не можем представить лучшего подарка, чем воссоединение с Джулианом, Гаретом и всей семьей Даунтон в 2021 году, Кроули вернутся в дома к своим поклонникам,

– сказал глава Focus Features Питер Куявский.

Актеры фильма "Аббатство Даунтон 2"

На съемочную площадку "Аббатства Даунтон" вернулся сценарист Джулиан Фелоуз, который создаст новую невероятную историю. А вот экранизирует все режиссер Саймон Кертис.

Вернутся на экраны и любимые персонажи зрителей. В фильме "Аббатство Даунтон" можно будет увидеть актеров:

Хью Бонневилль – граф Грэнтэм, Роберт Кроули

Мэгги Смит – Вайолет, графиня Грэнтэм

Джим Картер – дворецкий Чарльз Карсон

Лора Кармайкл – леди Эдит, дочь графа

Мишель Докери – леди Мэри

Пенелопа Уилтон – Изабел Кровли

Элизабет Макговерн – Кора Кровли, графиня Грэнтэм и др.