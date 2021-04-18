В Калифорнии завершились съемки долгожданного спецвыпуска сериала "Друзья". На съемочную площадку вернулись все главные актеры проекту, а в ленте появится певец Джастин Бибер в необычном образе.

Без сомнений, специальный эпизод сериала "Друзья" стал одним из самых громких проектов года. И это неудивительно, ведь ситком имеет миллионы поклонников во всем мире. Сейчас съемки эпизода Friends: The Reunion ("Друзья: Воссоединение") завершились, поэтому узнавайте первыми все детали проекта.

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Камео Джастина Бибера

Уже известно, что в новом эпизоде ​​"Друзей" зрители увидят главных актеров фильма: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Но на этом авторы проекту не ограничатся. Эпизодически в спецвыпуске "Друзей" появится певец Джастин Бибер. Он предан сторонником ситкома, хоть и на момент выхода последней серии ему было всего 10 лет.

По словам инсайдеров The Sun , Джастин Бибер оденет гелловинський костюм Роса, что зрители могли увидеть в 4 сезоне "Друзей".

Джастин получил честь быть участником съемок и не отказался одеть нелепый костюм. Все было организовано как военная операция, чтобы держать детали в секрете, и Джастину это удалось,

– рассказал инсайдер.

Фрагмент эпизода "Друзей": смотрите видео

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Дженнифер Энистон на съемках

Инсайдеры In Touch рассказали, что съемки спецвыпуска "Друзей" проходили в павильоне Warner Bros. Там восстановили декорации, которые были в сериале. Поэтому когда Дженнифер Энистон вышла на площадку, не сдержала слез.

Строители воссоздали все, чтобы комната выглядела идентично оригиналу. Джен была очень взволнованной, когда увидела это, и заплакала,

– поделился инсайдер.

МОГУ Я НАЧАТЬ ПЛАКАТЬ !? pic.twitter.com/urYTKvMqWQ - Regina PhalangeKatia Follesa stan account (@latiziabionda_) 7 апреля 2021 г.

Съемки без сценария

Все актеры привыкли выходить на съемочную площадку, зная готовый текст. Однако в спецвыпуске "Друзей" этого не будет. Фактически все, что увидят зрители в этом проекте HBO – это импровизация голливудских актеров. Звезды ситкома просто соберутся и расскажут сторонникам все закулисные детали шоу, которые мы могли не замечать. Кроме этого, раскроются и тайны сюжета "Друзей". В частности, зрители наконец узнают, была ли пауза в отношениях Рейчел и Росса, когда он закрутил роман с другой.

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То, что съемки пройдут без сценария еще зимой 2021 рассказывала журнала Deadline актриса Лиза Кудроу .

"Это не возвращение в полном смысле слова. Это не тот проект, который прописан четко по сценарию, мы не будем изображать наших персонажей. Мы просто соберемся вместе, что происходит не так часто в реальной жизни и никогда не происходило перед экранами телезрителей с тех пор, как мы завершили проект в 2004 году. Думаю, будет невероятно", – анонсировала Лиза Кудроу

Гонорар актеров "Друзей"