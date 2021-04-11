Появились первые кадры со съемок спецвыпуска "Друзей": фото и видео, которые вызовут ностальгию
В Голливуде продолжается работа над специальным выпуском сериала "Друзья". И пока миллионы киноманов ожидают на этот эпизод, в сети представили первые фото и видео со съемок.
Источник:24 канал
Первым, кто вызвал ажиотаж в сети, был Мэттью Перри. Актер, сыгравший Чендлера в сериале "Друзья", показал свое закулисное фото в гримерке, чем подтвердил старт съемок.
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За несколько секунд до того, как съел косточку для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с "Друзьями",
– написал он к фото из гримерки.
Впоследствии Мэттью Перри удалил сообщение. Однако то, что уже попало в сеть, не исчезло бесследно. Поклонники сериала мгновенно распространили снимок на фан-страницах "Друзей", сделав его безумно популярным.
Мэттью Перри перед съемками специального выпуска "Друзей" / Фото Indian Express
Уже 10 апреля на официальной инстаграм-странице сериала рассекретили название проекту. Специальный выпуск выйдет на стриминговой платформе HBO Max, как Friends: The Reunion ("Друзья: Воссоединение").
Вот и все! Можем ли мы быть в большем восторге? "Друзья: Воссоединение" направляется на HBO Max, – написали представители ленты.
Съемки проходили в павильоне Warner Bros. в Калифорнии, где происходило создание всех сезонов "Друзей". Перед запуском спецпроекту авторы ленты восстановили все декорации, которые были в ситкоме.
Кроме этого, по сложившейся традиции, специальный выпуск снимали в присутствии зрителей, которые сделали десятки фото закулисья проекту. Но когда главные актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вышли на съемочную площадку, снимать видео или делать фото было запрещено.
Специальный выпуск "Друзей": коротко о главном
- Еще в 2020 году компания HBO Max объявила, что "Друзья" вернутся на экраны с особым выпуском. Из-за пандемии создания ленты переносилось и только 5 апреля 2021 года наконец началось.
- На съемочную площадку вернулись все главные актеры ситкома. Однако не следует ожидать, что они преобразятся в своих персонажей "Друзей".
- По официальным данным, выпуск "Друзья: Воссоединение" – это воспоминания актеров о съемках и интересные детали, которых зрители еще не знали. Кроме этого, Дэвид Швиммер намекнул, что какой-то текст он с коллегами таки зачитает. Однако что это будут за реплики – пока неизвестно.
- Лиза Кудроу также раскрыла несколько деталей съемки. В частности, исполнительница роли Фиби отметила, что часть кадров она с актерами "Друзей" снимала отдельно. Вероятно, речь идет о видео, сделанные в домах кинозвезд.
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