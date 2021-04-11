В Голливуде продолжается работа над специальным выпуском сериала "Друзья". И пока миллионы киноманов ожидают на этот эпизод, в сети представили первые фото и видео со съемок.

Первым, кто вызвал ажиотаж в сети, был Мэттью Перри. Актер, сыгравший Чендлера в сериале "Друзья", показал свое закулисное фото в гри ме рке, чем подтвердил старт съемок.

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За несколько секунд до того, как съел косточку для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с "Друзьями",

– написал он к фото из гримерки.

Впоследствии Мэттью Перри удалил сообщение. Однако то, что уже попало в сеть, не исчезло бесследно. Поклонники сериала мгновенно распространили снимок на фан-страницах "Друзей", сделав его безумно популярным.



Мэттью Перри перед съемками специального выпуска "Друзей" / Фото Indian Express

Уже 10 апреля на официальной инстаграм-странице сериала рассекретили название проекту. Специальн ый выпуск выйдет на стриминговой платформе HBO Max, как Friends: The Reunion ("Друзья: Воссоединение").

Вот и все! Можем ли мы быть в большем восторге? "Друзья: Воссоединение" направляется на HBO Max, – написали представители ленты.

Съемки проходили в павильоне Warner Bros. в Калифорнии, где происходило создание всех сезонов "Друзей". Перед запуском спецпроекту авторы ленты восстановили все декорации, которые были в ситкоме.

Кроме этого, по сложившейся традиции, специальн ый выпуск снимали в присутствии зрителей, котор ые сделали десятки фото закулисья проекту. Но когда главные актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вышли на съемочную площадку, снимать видео или делать фото было запрещено.

МОГУ Я НАЧАТЬ ПЛАЧАТЬ !? pic.twitter.com/urYTKvMqWQ - Regina PhalangeKatia Follesa stan account (@latiziabionda_) 7 апреля 2021 г.

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