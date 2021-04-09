В Голливуде начались съемки специального выпуска "Друзей". Особыми деталями съемок поделился исполнитель роли Росса Геллера – актер Дэвид Швиммер.

Как признался Дэвид Швиммер, работа над созданием спецвыпуске находится в самом разгаре. Все звезды сериала "Друзья" примут участие в съемках. Актеры не будут перевоплощаться в своих персонажей, а расскажут зрителям о закулисных деталях шоу, поделятся воспоминаниями и архивными кадрами тех времен.

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Также Дэвид Швиммер анонсировал, что в этом выпуске кинозвезды зачитают то вместе. Но что это будет за текст, актер "Друзей" решил оставить в секрете.

Я буду собой, Дэвидом. В нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся, как реальные люди. Хотя... Вообще будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше,

– заинтриговал Швиммер.

Что известно о спецвыпуск "Друзей"