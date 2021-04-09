Дэвид Швиммер раскрыл интересную деталь съемок специального эпизода "Друзей"
В Голливуде начались съемки специального выпуска "Друзей". Особыми деталями съемок поделился исполнитель роли Росса Геллера – актер Дэвид Швиммер.
Источник:инстаграм The Graham Norton Show
Как признался Дэвид Швиммер, работа над созданием спецвыпуске находится в самом разгаре. Все звезды сериала "Друзья" примут участие в съемках. Актеры не будут перевоплощаться в своих персонажей, а расскажут зрителям о закулисных деталях шоу, поделятся воспоминаниями и архивными кадрами тех времен.
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Также Дэвид Швиммер анонсировал, что в этом выпуске кинозвезды зачитают то вместе. Но что это будет за текст, актер "Друзей" решил оставить в секрете.
Я буду собой, Дэвидом. В нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся, как реальные люди. Хотя... Вообще будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше,
– заинтриговал Швиммер.
Что известно о спецвыпуск "Друзей"
- О продолжение сериала "Друзья" объявили в феврале 2020 года. Еще тогда авторы поспешили объяснить, что это не будет полноценное продолжение ситкома, как это было в "Беверли-Хиллз, 90210". Спецвыпуск – это фактически воспоминания актеров о съемках и раскрытия интересных фактов о сюжете.
- Съемки спецвыпуска начались 5 апреля. Ожидается, что премьера состоится до конца 2021 года.
- В спецвыпуске сниматься все главные актеры "Друзей". В частности, Дженниер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
- Спецвыпуск даст ответ зрителям на самые популярные вопросы. Дэвид Швиммер уже анонсировал, что наконец он с Дженнифер Энистон расскажут, была пауза в отношениях их героев.
- По словам Лизы Кудроу, часть видео актеры будут снимать отдельно. Другие кадры снимут на студии Warner Bros., где проходили съемки серий "Друзей".
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