У Голлівуді розпочались зйомки спеціального випуску "Друзів". Особливими деталями зйомок поділився виконавець ролі Роса Геллера – актор Девід Швіммер.

Як зізнався Девід Швіммер, робота над створенням спецвипуску перебуває в розпалі. Всі зірки серіалу "Друзі" візьмуть участь у зйомках. Актори не будуть перевтілюватись у своїх персонажів, а розкажуть глядачам про залаштункові деталі шоу, поділяться спогадами та архівними кадрами тих часів.

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Також Девід Швіммер анонсував, що у цьому випуску кінозірки зачитають щось разом. Але що це буде за текст, актор "Друзів" вирішив залишити у секреті.

Я буду собою, Девідом. У нас нема ніякого сценарію, і ми не будемо грати своїх персонажів. Просто зустрінемось, як реальні люди. Хоча… Взагалі буде один сегмент, де ми всі дещо зачитаємо, але я не можу розказати вам більше,

– заінтригував Девід Швіммер.

Що відомо про спецвипуск "Друзів"