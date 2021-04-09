Девід Швіммер розкрив цікаву деталь зйомок спеціального епізоду "Друзів"
У Голлівуді розпочались зйомки спеціального випуску "Друзів". Особливими деталями зйомок поділився виконавець ролі Роса Геллера – актор Девід Швіммер.
Джерело:інстаграм The Graham Norton Show
Як зізнався Девід Швіммер, робота над створенням спецвипуску перебуває в розпалі. Всі зірки серіалу "Друзі" візьмуть участь у зйомках. Актори не будуть перевтілюватись у своїх персонажів, а розкажуть глядачам про залаштункові деталі шоу, поділяться спогадами та архівними кадрами тих часів.
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Також Девід Швіммер анонсував, що у цьому випуску кінозірки зачитають щось разом. Але що це буде за текст, актор "Друзів" вирішив залишити у секреті.
Я буду собою, Девідом. У нас нема ніякого сценарію, і ми не будемо грати своїх персонажів. Просто зустрінемось, як реальні люди. Хоча… Взагалі буде один сегмент, де ми всі дещо зачитаємо, але я не можу розказати вам більше,
– заінтригував Девід Швіммер.
Що відомо про спецвипуск "Друзів"
- Про продовження серіалу "Друзів" оголосили у лютому 2020 року. Ще тоді автори поквапились пояснити, що це не буде повноцінне продовження ситкому, як це було у "Беверлі-Гіллз 90210". Спецвипуск – це фактично спогади акторів про зйомки і розкриття цікавих фактів про сюжет.
- Зйомки спецвипуску розпочались 5 квітня. Очікується, що прем'єра відбудеться до кінця 2021 року.
- У спецвипуску зніматимуться всі головні актори "Друзів". Зокрема, Дженніер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.
- Спецвипуск дасть відповідь глядачам на найпопулярніші питання. Девід Швіммер вже анонсував, що нарешті він з Дженніфер Еністон розкажуть, чи була пауза у стосунках їхніх героїв.
- За словами Лізи Кудроу, частину відео актори зніматимуть окремо. Інші кадри відзнімуть на студії Warner Bros., де відбувались зйомки серій "Друзів".
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